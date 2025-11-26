Продовжує летіти вгору: ціна золота знову зросла

Вартість золота майже сягнула двотижневого максимуму. Ціна цього металу зростає через сукупність факторів. Зокрема, внаслідок публікації сприятливих економічних даних у США.

Чому росте ціна золота?

Сьогодні вартість золота зросла на 0,7%. Тепер унція коштує – 4 159,23 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Для порівняння, за даними Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд у 2025. Ціна цього металу тоді склала – 4 381,21 долара за унцію.

Також на вартість золота вплинуло очікування зниження ставки ФРС у грудні. Зараз ймовірність, що це відбудеться складає – 83%. Для порівняння, тиждень тому можливість зниження оцінювали у 30%.

Нагадаємо! У грудні ставка ФРС може знизитись на 25 базисних пунктів. Потрібно розуміти, що для золота це найкращий час. Річ у тім, що воно почуває себе добре в умовах низьких процентних ставок.

Аналітики передбачають, що вартість золота зміниться так:

на кінець року вартість унції золота сягне – 4 200 доларів;

а от на середину 2026 року ціна золота буде – 4 500 доларів за унцію.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що роздрібні продажі в США у вересні зросли менше, ніж очікувалося, тоді як ціни виробників відповідали очікуванням. Споживча впевненість у США також послабшала у листопаді, оскільки домогосподарства стали більше стурбовані роботою та своїми фінансовими перспективами,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що інвестори зараз очікують на щотижневий звіт про кількість заявок на допомогу з безробіття в США. Ця інформація буде опублікована сьогодні, дещо пізніше.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?