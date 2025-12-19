Когда Украина должна отдать кредит от ЕС?

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вернуть кредит. Однако это будет происходить только, когда Россия выплатит репарации, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Еврокомиссии.

Читайте также Совсем не готовятся к миру: россияне рассказали сколько потратили на войну в 2025 году

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы собрались с четкой целью решить финансовые потребности Украины на ближайшие 2 года, и я очень рада сообщить, что нам это удалось. Мы достигли соглашения, которое позволяет полностью их обеспечить.

Заметим, что страны ЕС согласовали помощь Украине через заимствования Евросоюза на рынках капитала. Общая сумма – 90 миллиардов евро, сообщил в Х председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В то же время будут действовать следующие правила:

замороженные российские активы будут и в дальнейшем заблокированы;

к тому же ЕС будет иметь право использовать имеющиеся денежные остатки для обеспечения финансирования этого кредита.

Что еще важно знать о кредите для Украины сейчас?