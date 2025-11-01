Почему золото имеет разный оттенок?

Цвет золотых изделий в первую очередь указывает не на стоимость металла, а – состав сплава, сообщает 24 Канал.

Как понять какой состав сплава по цвету золота:

красное золото – чаще всего такого оттенка удастся достичь благодаря меди;

белое золото – обычно такой цвет является результатом легирования золота с серебром, никелем или палладием;

желтое золото – преимущественно такого цвета удается достичь из-за смешивания цинка и серебра.

Также в магазинах можно встретить и другие оттенки золота. Например, розовое.

От чего зависит цена золотого изделия?

Стоимость золотого изделия формируется под влиянием целой совокупности факторов, например:

бренда;

пробы;

наличия драгоценных камней в изделии и так далее.

Проба показывает какой процент золота в составе. Его можно определить, поделив указанную на изделии цифру на 10, например:

если проба 333 – 33,3% золота в сплаве;

проба 585 – 58,5% золота;

750 – 75% и так далее.

Обратите внимание! В теории цвет золота может определять, какое изделие дороже. Ведь стоимость примесей разная. Однако это далеко не основной фактор.

Какие цены на золото сейчас?