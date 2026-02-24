Несмотря на пошлины Трампа: стоимость золота полетела вниз

Цена золота сегодня упала на 1,1%. Фактически, этот металл "отошел" с уровня трехнедельного максимума, который был достигнут в начале сегодняшней сессии.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

Сейчас на цену золота повлияло укрепление доллара. Также стоит учитывать, что инвесторы находятся в ожидании результатов внедрения тарифов Трампом, сообщает Reuters.

Сейчас унция золота упала в цене до 5 174,68 доллара. Фьючерсы с поставкой в апреле снизились на 0,6% до 5 193,80 доллара за унцию.

Важно! Доллар вырос на 0,2%. Это сделало слитки стоимость которых зарегистрирована в американской валюте, дороже для владельцев других валют.

Нужно понимать, что у безопасных активов, таких как золото, увеличивается стоимость из-за геополитической и экономической неопределенности. Накануне, именно тарифы Трампа побудили этот металл к росту.

Напомним, еще в пятницу Верховный суд США определил, что американский президент превысил свои полномочия, устанавливая тарифы. Вашингтон не остановился. И уже вскоре стало известно о введении ряда тарифов.

В понедельник Трамп предостерег страны от отказа от недавно заключенных торговых соглашений, заявив, что он введет на них гораздо более высокие пошлины согласно различным торговым законам,

– указывает издание.

Кроме этого, ощутимым фактором влияния на рынок золота остаются переговоры Ирана и США. Они состоятся в четверг в Женеве.

Интересно, что украинцы активно закупают золото. В то же время продавать они его не стремятся, о чем свидетельствует статистика НБУ:

Ощутимо вырос спрос на золото в конце 2025 года. Абсолютный рекорд был зафиксирован в декабре. Именно тогда банки реализовали почти – 3 536,5 тройской унции золота на общую сумму более 15 миллионов долларов.

В начале 2026 года значительный спрос сохранялся. За январь 2026 года в целом продано 2 411 унций золота за 11,4 миллиона долларов.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы 24 февраля 2026 года?