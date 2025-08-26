Какие курсы валют?

В понедельник, 26 августа, евро и фунт стерлингов укрепились примерно на 0,3%, поднявшись до 1,16 и 1,34 доллара соответственно. Относительно японской иены доллар снизился на 0,2%, до 147,41, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Трамп объяснил увольнение Кук предполагаемыми нарушениями при получении ипотечных кредитов, что может стать проверкой границ президентских полномочий в отношении ФРС. В ответ Кук заявила, что президент не имеет права смещать ее с должности, и подчеркнула, что в отставку не уйдет.

С нашей точки зрения, подрыв независимости ФРС является значительным риском для доллара. Он связан как с сомнениями в устойчивости американских институтов, так и с прогнозируемым снижением доходности казначейских облигаций США,

– отметили аналитики Goldman Sachs.

Хотя заявление Трампа застало рынки врасплох, реакция оказалась относительно умеренной: инвесторы балансировали между опасениями относительно политизации денежно-кредитной политики и потенциальными выгодами для рынков.

Президент США ранее неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ более агрессивно снижать ставки, но перестал угрожать увольнением чиновника, срок полномочий которого истекает менее чем через девять месяцев.

Какие прогнозы курса доллара?

Сейчас денежные рынки оценивают вероятность снижения ключевой ставки на заседании ФРС в сентябре примерно в 81%. Во вторник Morgan Stanley стала последней из крупных брокерских компаний, которая присоединилась к прогнозам смягчения политик.

Несмотря на склонность инвесторов к распродаже доллара, экономические и бюджетные риски, сохраняющиеся в Европе, ограничивают выбор альтернативных валют для вложений,

– заявил руководитель исследований валютного и долгового рынков в Societe Generale Кеннет Бру.

Во Франции во вторник, 26 августа, упала стоимость государственных облигаций: страна стоит на пороге политического кризиса, поскольку правительство меньшинства, вероятно, будет отправлено в отставку уже в следующем месяце.

Доходность 10-летних французских гособлигаций выросла до 3,53% – максимального уровня с марта, продолжив подъем на фоне прироста в 7 базисных пунктов днем ранее.

Какие курсы валют установил НБУ?

Во вторник, 26 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам: