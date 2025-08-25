Какая валюта доминировала в мире до доллара?

Испанский доллар, также известный как "восемь реалов", или "твердый песо", стал первой в мире валютой, которая получила широкое международное признание, пишет 24 Канал со ссылкой на Medium.

С XVI по XIX век эти серебряные монеты использовались в торговле по всему миру благодаря стабильному весу и высокому содержанию драгоценного металла.

Как появился испанский доллар?

Когда испанские исследователи прибыли в Америку в конце XV – начале XVI веков, они столкнулись с регионами, богатыми на золото и серебро.

Настоящий экономический потенциал стал очевидным после открытия крупных серебряных месторождений в Потосе (современная Боливия) в 1545 году и Сакатекасе (современная Мексика) в 1546 году.

Интересно! Потоси, где находилась одна из богатейших серебряных жил, быстро превратился в один из крупнейших и успешных городов того времени.

Добыча серебра в Америке стала основным элементом испанской экономики: по оценкам историков, Потоси производил около 60% мирового серебра в течение следующих двух веков.

Эксплуатация рудников опиралась на принудительный труд коренных жителей и новые технологии, такие как амальгамирование ртути, что значительно увеличивало эффективность добычи металла.

Как испанский доллар стал доминирующей валютой?

Серебро из Нового Света распространялось по разветвленной торговой сети Испании. Галеоны переправляли серебро в Испанию, а оттуда оно поступало в разные страны Европы.

Важно! Глобальное значение испанских монет проявлялось не только в Европе: серебро пользовалось высоким спросом в Азии, особенно в Китае, где династия Мин постепенно переходила от бумажных денег к серебряной системе.

Монеты испанского доллара были прочными, легко узнаваемыми и принимались на всех континентах.

В Европе они использовались в торговле и военных предприятиях, в Азии – для расчетов с династией Мин, а на Филиппинах монеты обменивали на местные и азиатские товары: шелк, специи и фарфор.

Серебряная монета номиналом испанских долларов короля Карла III / фото Wikimedia

Эта система, известна как "торговля манильскими галеонами", поддерживала непрерывный поток серебра и товаров между тремя континентами более 250 лет.

Почему испанский доллар разрушил экономику Испании?

Торговля серебром обеспечила Испанию значительным богатством и позволила финансировать военные кампании, строить архитектурные проекты и поддерживать доминирующее положение в европейской политике.

Вместе с тем страна оказалась зависимой от доходов от серебра – вместо инвестиций в производственные отрасли экономика концентрировалась на военной экспансии, что привело к инфляции и стагнации экономики империи.