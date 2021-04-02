Стартап ZeroAvia получил финансовую поддержку от самых авторитетных инвесторов мира. Почему эта компания может изменить авиамир и куда потратят деньги – читайте дальше.

Американский разработчик водородно-электрических самолетов ZeroAvia получила 24,3 миллиона долларов США от группы инвесторов. Деньги на развитие компании согласились дать и известные предприниматели.

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Кто стал инвесторами

Этот раунд инвестирования проходил под эгидой фонда миллиардера из Гонконга Ли Кашина Horizons Ventures и нового инвестора British Airways . К процессу также присоединились компании, которые уже инвестировали средства в стартап. В частности, речь идет о Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Shell Ventures и SYSTEMIQ.

По данным Bloomberg , в декабре 2020 года в одном из инвестиционных раундов компании удалось привлечь немалые средства. 16,3 миллиона долларов, которые стартап получил от правительства Великобритании, потратят на создание самолета с водородно-электрическим приводом на 19 мест.

Другие 21,4 миллиона долларов США компания получила от группы инвесторов: Breakthrough Energy Ventures, который финансирует Билл Гейтс, Amazon Climate Pledge Fund, при поддержке Джеффа Безоса, а также Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Horizons Ventures и Shell Ventures.

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ZeroAvia привлекла миллионные инвестиции / Фото unsplash

Амбициозные планы компании

В американской компании ZeroAvia заявили, что новые инвестиции ускорят процесс разработки двигателей для больших региональных самолетов с водородно-электрическим приводом. Стоит заметить, что речь идет о производстве новых видов самолетов в коммерческих масштабах.

В ZeroAvia ожидают, что они стали на шаг ближе к широкомасштабному внедрению новой технологии, поскольку многие авиакомпании уже готовы перейти к нулевому уровню выбросов. До 2024 стартап намерен начать получать прибыль от реализации этого проекта.

Технология, которую предлагает ZeroAvia, ориентируется на различные рынки. Однако, прежде всего внимание компании будет сфокусировано на самолетах, которые вместят 10-20 пассажиров, с дальностью полета 500 миль.

Эти самолеты можно будет использовать для перевозки пассажиров, доставки посылок и тому подобное. Кроме того, новый инвестиционный пакет поможет амбициозной компании выйти на рынок коммерческих самолетов на 50+ мест к 2026 году.