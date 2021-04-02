Чистые технологии: ZeroAvia привлекла более 20 миллионов долларов от Гейтса, Безоса и Ли Кашина
Стартап ZeroAvia получил финансовую поддержку от самых авторитетных инвесторов мира. Почему эта компания может изменить авиамир и куда потратят деньги – читайте дальше.
Источник:Cision
Американский разработчик водородно-электрических самолетов ZeroAvia получила 24,3 миллиона долларов США от группы инвесторов. Деньги на развитие компании согласились дать и известные предприниматели.
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Кто стал инвесторами
Этот раунд инвестирования проходил под эгидой фонда миллиардера из Гонконга Ли Кашина Horizons Ventures и нового инвестора British Airways. К процессу также присоединились компании, которые уже инвестировали средства в стартап. В частности, речь идет о Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Shell Ventures и SYSTEMIQ.
По данным Bloomberg, в декабре 2020 года в одном из инвестиционных раундов компании удалось привлечь немалые средства. 16,3 миллиона долларов, которые стартап получил от правительства Великобритании, потратят на создание самолета с водородно-электрическим приводом на 19 мест.
Другие 21,4 миллиона долларов США компания получила от группы инвесторов: Breakthrough Energy Ventures, который финансирует Билл Гейтс, Amazon Climate Pledge Fund, при поддержке Джеффа Безоса, а также Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Horizons Ventures и Shell Ventures.
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Амбициозные планы компании
В американской компании ZeroAvia заявили, что новые инвестиции ускорят процесс разработки двигателей для больших региональных самолетов с водородно-электрическим приводом. Стоит заметить, что речь идет о производстве новых видов самолетов в коммерческих масштабах.
Технология, которую предлагает ZeroAvia, ориентируется на различные рынки. Однако, прежде всего внимание компании будет сфокусировано на самолетах, которые вместят 10-20 пассажиров, с дальностью полета 500 миль.
Эти самолеты можно будет использовать для перевозки пассажиров, доставки посылок и тому подобное. Кроме того, новый инвестиционный пакет поможет амбициозной компании выйти на рынок коммерческих самолетов на 50+ мест к 2026 году.
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