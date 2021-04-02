Держави ОПЕК+ мають намір збільшити обсяги нафтовидобування протягом наступних трьох місяців. Чому було прийнято таке рішення і як це вплинуло на ціни на нафту – читайте далі.

Йдеться про 1,15 мільйонів барелів на добу за три місяці. Ринок нафти відреагував миттєво. Ціна на чорне золото вже зросла майже на 4%.

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Деталі угоди

Країни-учасниці ОПЕК+ провели переговори на рівні міністрів у форматі відеоконференції.

За даними Bloomberg, вони роблять ставку на те, що галузь почала відновлюватися на фоні активної фази вакцинації проти коронавірусу та "відродження" економіки.

На першому етапі, який припаде на травень та червень, експортери збільшать видобуток сировини на 350 тисяч барелів на добу, в липні цей показник зросте до 450 тисяч барелів.

Крім того, Саудівська Аравія в рамках угоди почне послаблювати одностороннє скорочення нафтовидобутку, яке було введено в січні.

У зв'язку з цим, ціни на нафту почали стрімко зростати. Зокрема, нафта марки Brent подорожчала на 3,43% до 64,88 долара за барель, а нафта марки WTI – на 3,18% до 61,4 долара. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у поточному році очікують зростання попиту на нафту в світі. Ціни на нафту стрімко зростають / Інфографіка Libertex