Чисті технології: ZeroAvia залучила понад 20 мільйонів доларів від Гейтса, Безоса і Лі Кашина
Стартап ZeroAvia отримав фінансову підтримку від найавторитетніших інвесторів у світі. Чому ця компанія може змінити авіасвіт та куди витратять гроші – читайте далі.
Джерело:Cision
Американський розробник воднево-електричних літаків ZeroAvia отримала 24,3 мільйона доларів США від групи інвесторів. Гроші на розвиток компанії погодилися дати й відомі підприємці.
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Хто став інвесторами
Цей раунд інвестування проходив під егідою фонду мільярдера з Гонконгу Лі Кашина Horizons Ventures та нового інвестора British Airways. До процесу також приєдналися компанії, які вже інвестували кошти в стартап. Зокрема, йдеться про Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Shell Ventures та SYSTEMIQ.
За даними Bloomberg, у грудні 2020 року в одному з інвестиційних раундів компанії вдалося залучити чималі кошти. 16,3 мільйона доларів, які стартап отримав від уряду Великої Британії, витратять на створення літака з водородно-електричним приводом на 19 місць.
Інші 21,4 мільйона доларів США компанія отримала від групи інвесторів: Breakthrough Energy Ventures, який фінансує Білл Гейтс, Amazon Climate Pledge Fund, який підтримує Джефф Безос, а також Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Horizons Ventures та Shell Ventures.
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Амбітні плани компанії
В американській компанії ZeroAvia заявили, що нові інвестиції прискорять процес розробки двигунів для більших регіональних літаків з воднево-електричним приводом. Варто зауважити, що йдеться про виробництво нового виду літаків у комерційних масштабах.
Технологія, яку пропонує ZeroAvia, орієнтується на різні ринки. Проте, перш за все увага компанії буде сфокусована на літаках, які вміщатимуть 10-20 пасажирів, з дальністю польоту 500 миль.
Ці літаки можна буде використовувати для перевезення пасажирів, доставки посилок тощо. Крім того, новий інвестиційний пакет допоможе амбітній компанії вийти на ринок комерційних літаків на 50+ місць до 2026 року.
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