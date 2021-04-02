Стартап ZeroAvia отримав фінансову підтримку від найавторитетніших інвесторів у світі. Чому ця компанія може змінити авіасвіт та куди витратять гроші – читайте далі.

Американський розробник воднево-електричних літаків ZeroAvia отримала 24,3 мільйона доларів США від групи інвесторів. Гроші на розвиток компанії погодилися дати й відомі підприємці.

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Хто став інвесторами

Цей раунд інвестування проходив під егідою фонду мільярдера з Гонконгу Лі Кашина Horizons Ventures та нового інвестора British Airways. До процесу також приєдналися компанії, які вже інвестували кошти в стартап. Зокрема, йдеться про Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Shell Ventures та SYSTEMIQ.

За даними Bloomberg, у грудні 2020 року в одному з інвестиційних раундів компанії вдалося залучити чималі кошти. 16,3 мільйона доларів, які стартап отримав від уряду Великої Британії, витратять на створення літака з водородно-електричним приводом на 19 місць.

Інші 21,4 мільйона доларів США компанія отримала від групи інвесторів: Breakthrough Energy Ventures, який фінансує Білл Гейтс, Amazon Climate Pledge Fund, який підтримує Джефф Безос, а також Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity, Horizons Ventures та Shell Ventures.

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ZeroAvia залучила мільйонні інвестиції / Фото unsplash

Амбітні плани компанії

В американській компанії ZeroAvia заявили, що нові інвестиції прискорять процес розробки двигунів для більших регіональних літаків з воднево-електричним приводом. Варто зауважити, що йдеться про виробництво нового виду літаків у комерційних масштабах.

У ZeroAvia очікують, що вони стали на крок ближче до широкомасштабного впровадження нової технології, оскільки чимало авіакомпаній вже готові перейти до нульового рівня викидів. До 2024 року стартап має намір почати отримувати прибуток від реалізації цього проєкту.

Технологія, яку пропонує ZeroAvia, орієнтується на різні ринки. Проте, перш за все увага компанії буде сфокусована на літаках, які вміщатимуть 10-20 пасажирів, з дальністю польоту 500 миль.

Ці літаки можна буде використовувати для перевезення пасажирів, доставки посилок тощо. Крім того, новий інвестиційний пакет допоможе амбітній компанії вийти на ринок комерційних літаків на 50+ місць до 2026 року.

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