Уже несколько месяцев компания BlackRock работает над структуризацией фондов для восстановления Украины. Об этом Зеленский и Финк договорились в рамках предварительной встречи.

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Новые договоренности

В ходе новых переговоров глава Украины и глава инвестиционного гиганта BlackRock решили сфокусировать внимание на координации всех участников восстановления Украины, а также потенциальных инвесторов. Главная цель – формирование единой позиции всех участников процесса и привлечение инвестиций для основных секторов украинской экономики.

Также стало известно, что топ-менеджеры компании BlackRock планируют лично посетить Украину уже в ближайшем будущем. В то же время Зеленский выразил благодарность Ларри Финку за роботу профессиональной команды, которая развивает этот проект.

К теме! В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский провел переговоры с руководством одной из крупнейших инвестиционных компаний. в США и мире Goldman Sachs. В рамках встречи президент отметил ответственность России и потенциал Украины.

Что известно о BlackRock

Добавим, что на сегодня американская фирма управляет активами, которые оценивают в 8 триллионов долларов. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, США.

Акции BlackRock торгуют на рынке, на момент создания этого материала, по цене на уровне 703,26 доллара, согласно данным Yahoo! Finance. Ее рыночная капитализация 105,6 миллиарда долларов США.