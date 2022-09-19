Ради этого лидер Украины провел встречу с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.

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Зеленский побеседовал с главой инвестиционного гиганта

В ходе разговора стороны обсудили вопросы инвестиций в Украину. Речь идет как о государственном, так и частном уровне инвестирования. Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала. Это шаг к достижению следующих целей:

создания рабочих мест,

роста экономики.

Зеленский подчеркнул, что Украина способна и стремится восстановить нормальный инвестиционный климат. Добавим, что на прошлой неделе Кабмин принял решение о военных облигациях, которые на сегодняшний день являются важным инструментом привлечения средств. Теперь украинцы смогут приобрести ценные бумаги в приложении Дия.

Позиция BlackRock по поводу агрессии россии против Украины

Глава международной инвестиционной компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке Ларри Финк 24 марта обнародовал специальное письмо о полномасштабной войне россии против Украины. Он подчеркнул, что BlackRock поддерживает украинский народ, продемонстрировавший чрезвычайный героизм в ответ на жестокую агрессию.

Я горжусь поддержкой BlackRock для беженцев, покинувших свои дома,

– заявил Финк.

Он добавил, что нападение россии на Украину перевернуло мировой порядок, существовавший после завершения холодной войны более 30 лет назад. Поэтому BlackRock после консультации с заинтересованными сторонами присоединились к глобальным усилиям по изоляции россии от мировых финансовых рынков. У компании не было офисов и операций ни в россии, ни в Украине.

Финк также подчеркнул, что последствия этой войны не ограничатся только одним регионом. – Восточной Европой. Дело в том, что они накладываются на пандемию, повлиявшую на политические, экономические и социальные тенденции в мире. Поэтому в течение следующих десятилетий мир будет ощущать влияние этой войны в способы, которые никто не может предвидеть.

По состоянию на начало 2022 года компания BlackRock управляла активами в размере 10 триллионов долларов. На момент создания этого материала, стоимость акций инвестиционного гиганта колеблется на уровне 626 долларов за штуку, согласно Yahoo!Finance. Рыночная капитализация компании составляет 94,5 миллиарда долларов.