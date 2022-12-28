Уже кілька місяців компанія BlackRock працює над структуризацією фондів відбудови України. Про це Зеленський та Фінк домовилися у рамках попередньої зустрічі.
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Нові домовленості
Під час нових переговорів глава України та очільник інвестиційного гіганта BlackRock вирішили сфокусувати увагу на координації всіх учасників відбудови України, а також потенційних інвесторів. Головна мета – формування єдиною позиції усіх учасників процесу та залучення інвестицій для основних секторів української економіки.
Також стало відомо, що топменеджери компанії BlackRock мають на меті особисто відвідати Україну вже у найближчому майбутньому. Водночас Зеленський висловив слова подяки Ларрі Фінку за діяльність професійної команди, яка працює над цим проєктом.
Що відомо про BlackRock
Додамо, що на сьогодні американська фірма управляє активами, які оцінюють у 8 трильйонів доларів. Штаб-квартира компанії розташована у Нью-Йорку, США.
Акції BlackRock торгують на ринку, на момент створення цього матеріалу, за ціною на рівні 703,26 долара, згідно з даними Yahoo!Finance. Її ринкова капіталізація 105,6 мільярда доларів США.