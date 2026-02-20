В каких регионах Украины есть значительные запасы золота?

Золото в Украинке сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".

Важно! Золоторудных районов на территории этих провинций – 6.

Какие есть золотые провинции в Украине:

провинция "Украинский щит"

Считается, что именно на этой территории находятся самые большие запасы золота. Здесь есть 6 основных изученных месторождений, где и происходит добыча. Речь, в частности, о Сергеевском и Майском.

Важно! Как показывает статистика, здесь находится примерно 75% – 80% от всех запасов Украины.

Карпатская золотоносная провинция

На этой территории находятся почти 15% от всех запасов Украины. Среди самых известных месторождений стоит выделить:

Береговское;

Сауляк;

Мужиевское.

Интересно! Именно в этом регионе есть многочисленные рудопроявления коренного и россыпного золота.

Донбасская золоторудная провинция

По оценкам специалистов, здесь находится примерно 10% от всех украинских запасов золота. В то же время потенциал региона значительно больше.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– говорится в сообщении.

Какие потенциальные запасы золота в Украине?

Считается, что запасы золота в Украине в целом составляют примерно 3 000 тонн, сообщается в Госгеонедрах. Распределение этого металла такое:

наибольшие запасы имеет "Украинский щит" – примерно 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция, вероятно, имеет потенциал – 400 тонн;

а вот наименьший потенциал у Карпатской золотоносной провинции – 55 тонн.

Сколько стоит золото на мировом рынке сейчас?