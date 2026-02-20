В каких регионах Украины есть значительные запасы золота?
Золото в Украинке сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".
Читайте также Военные облигации, депозиты или золото: какие инвестиции работают в 2026 году и что дает наибольший доход
Важно! Золоторудных районов на территории этих провинций – 6.
Какие есть золотые провинции в Украине:
- провинция "Украинский щит"
Считается, что именно на этой территории находятся самые большие запасы золота. Здесь есть 6 основных изученных месторождений, где и происходит добыча. Речь, в частности, о Сергеевском и Майском.
Важно! Как показывает статистика, здесь находится примерно 75% – 80% от всех запасов Украины.
- Карпатская золотоносная провинция
На этой территории находятся почти 15% от всех запасов Украины. Среди самых известных месторождений стоит выделить:
- Береговское;
- Сауляк;
- Мужиевское.
Интересно! Именно в этом регионе есть многочисленные рудопроявления коренного и россыпного золота.
- Донбасская золоторудная провинция
По оценкам специалистов, здесь находится примерно 10% от всех украинских запасов золота. В то же время потенциал региона значительно больше.
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– говорится в сообщении.
Какие потенциальные запасы золота в Украине?
Считается, что запасы золота в Украине в целом составляют примерно 3 000 тонн, сообщается в Госгеонедрах. Распределение этого металла такое:
- наибольшие запасы имеет "Украинский щит" – примерно 2 400 тонн;
- Донбасская золоторудная провинция, вероятно, имеет потенциал – 400 тонн;
- а вот наименьший потенциал у Карпатской золотоносной провинции – 55 тонн.
Сколько стоит золото на мировом рынке сейчас?
Золото в 2026 году стремительно росло в цене. В частности, из-за геополитической нестабильности.
Впоследствии оно резко упало и пока не превышает уровня – 5 000 долларов за унцию. Как сообщает Reuters, спотовая цена на золото 19 февраля выросла на 0,2% – до 4 989,09 долларов за унцию.