Какая страна имеет наибольшие запасы золота?

Согласно данным World Gold Council, лидером по резервам золота является США с 8 133,5 тоннами, передает 24 Канал.

После США в рейтинге по крупнейшим запасам золота идет Германия с 3 350,25 тоннами золота. А тройку замыкает Италия и Франция, у которых 2 451,84 тонны золота и 2 437 тонна золота соответственно.

Китай также не отстает в рейтинге, ведь в стране запасы золота оцениваются в 2 298,53 тонны золота. А наименьшее количество запасов согласно рейтинга имеет Австралия – всего 79,87 тонны золота.

Кроме того, в список стран с наибольшими запасами золота может войти еще и Россия, ведь по состоянию на 2021 год ее резервы составляли 2 295 тонн.

Обратите внимание! Как сообщает Монетный дом США, одним из самых защищенных хранилищ в мире, где хранится американское золото, является Форт-Нокс, что в штате Кентукки. И половина золота, хранящегося в Казначействе США, хранится именно там. Сейчас текущий объем золота оценивается в 147,3 миллиона унций.

