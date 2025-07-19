Есть ли в Польше нефть: какими запасами обладает страна

Польша была одной из первых стран мира, где началась добыча нефти. Сегодня страна сохраняет небольшую нефтедобывающую отрасль с месторождениями как на суше, так и в Балтийском море.

Как начиналась нефтяная промышленность Польши?

Нефтяная отрасль в Польше берет свое начало с месторождения Бубрка, где в 1853 году была пробурена первая скважина. Уже в 1854 году в стране был построен первый нефтеперерабатывающий завод, пишет 24 Канал со ссылкой на Музей нефтегазовой промышленности им. И. Лукасевича.

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До 1900 года Польша входила в тройку крупнейших производителей нефти в мире. Сегодня добыча в стране имеет ограниченный характер и в основном контролируется государством.

Примечательно! Разведанные запасы нефти в Польше оцениваются в более чем в 160 миллионов баррелей. Основные работы ведутся в Пермском бассейне на западе страны, на небольших и очень старых месторождениях в Карпатах на юге, а также на шельфе Балтийского моря.

Основные нефтяные месторождения Польши: