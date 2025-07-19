Як починалась нафтова промисловість Польщі?

Нафтова галузь у Польщі бере свій початок з родовища Бубрка, де в 1853 році була пробурена перша свердловина. Вже в 1854 році в країні був побудований перший нафтопереробний завод, пише 24 Канал з посиланням на Музей нафтогазової промисловості ім. І Лукасевича.

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До 1900 року Польща входила до трійки найбільших виробників нафти у світі. Сьогодні видобуток в країні має обмежений характер і в основному контролюється державою.

Примітно! Розвідані запаси нафти в Польщі оцінюються в більш ніж у 160 мільйонів барелів.Основні роботи ведуться в Пермському басейні на заході країни, на невеликих і дуже старих родовищах в Карпатах на півдні, а також на шельфі Балтійського моря.

Основні нафтові родовища Польщі: