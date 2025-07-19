Як починалась нафтова промисловість Польщі?
Нафтова галузь у Польщі бере свій початок з родовища Бубрка, де в 1853 році була пробурена перша свердловина. Вже в 1854 році в країні був побудований перший нафтопереробний завод, пише 24 Канал з посиланням на Музей нафтогазової промисловості ім. І Лукасевича.
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До 1900 року Польща входила до трійки найбільших виробників нафти у світі. Сьогодні видобуток в країні має обмежений характер і в основному контролюється державою.
Примітно! Розвідані запаси нафти в Польщі оцінюються в більш ніж у 160 мільйонів барелів.Основні роботи ведуться в Пермському басейні на заході країни, на невеликих і дуже старих родовищах в Карпатах на півдні, а також на шельфі Балтійського моря.
Основні нафтові родовища Польщі:
- Перша нафтова свердловина в Польщі на родовищі Бубрка – була пробурена всього через сім років після буріння першої у світі промислової свердловини в бакинському селищі Бібі-Ейбат на Апшеронському півострові в 1846 році;
- Родовище B3 – нафтогазове родовище в Балтійському морі, розташоване приблизно за 80 кілометрів від польського узбережжя біля міста Розеве;
- Родовище B8 – велике нафтове родовище, розташоване в польському секторі Балтійського моря приблизно в 70 кілометрах на північ від Ястарні. Воно було відкрито в 1983 році, а промисловий видобуток почався у 2006-му;
- Родовище Барнувко-Мостно-Бушево – відкрито в 1993 році, а видобуток розпочався в 1994-му. Доведені запаси нафти становлять приблизно 90 мільйонів барелів;
- Родовище Дембно – відкрито у 2004 році, а видобуток стартував у 2005-му. Запаси оцінюються в 30 мільйонів барелів нафти;
- Родовище Любятув-Мендзихуд-Гротув – було відкрито в 1993 році. Доведені запаси становлять 38 мільйонів барелів нафти.