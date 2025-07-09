Что происходит с ценами на нефть

Несмотря на неожиданное увеличение предложения на этой неделе цены на нефть все равно выросли. Это может указывать на дефицит, который сохраняется на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Однако аналитики прогнозируют, что во второй половине года предложение начнет превышать спрос по мере выхода на рынок дополнительных баррелей как от ОПЕК+, так и от производителей вне альянса.

Мы не обеспокоены, потому что каждый раз, принимая решение, мы тщательно выверяем баланс. И, как видно, несмотря на рост поставок за последние месяцы, существенного увеличения запасов не произошло – это означает, что рынку действительно нужны эти баррели,

– сказал Мазруи.

Важно! В апреле, неожиданно для рынка, ОПЕК+ объявила о росте добычи на 411 тысяч баррелей в сутки, повторив аналогичное увеличение, зафиксированное в мае и июне. В субботу группа пошла еще дальше, увеличив объем на 548 тысяч баррелей в сутки.

Повышение добычи, вкупе с неопределенностью, вызванной торговыми пошлинами президента США Дональда Трампа, привело к снижению цен по сравнению с уровнем конца 2024 года.

При этом запасы в главном нефтехранилище США в Кушинге опустились до минимального уровня с 2014 года, а резервы дизельного топлива в стране резко сократились.