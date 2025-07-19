Как начиналась нефтяная промышленность Польши?
Нефтяная отрасль в Польше берет свое начало с месторождения Бубрка, где в 1853 году была пробурена первая скважина. Уже в 1854 году в стране был построен первый нефтеперерабатывающий завод, пишет 24 Канал со ссылкой на Музей нефтегазовой промышленности им. И. Лукасевича.
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До 1900 года Польша входила в тройку крупнейших производителей нефти в мире. Сегодня добыча в стране имеет ограниченный характер и в основном контролируется государством.
Примечательно! Разведанные запасы нефти в Польше оцениваются в более чем в 160 миллионов баррелей. Основные работы ведутся в Пермском бассейне на западе страны, на небольших и очень старых месторождениях в Карпатах на юге, а также на шельфе Балтийского моря.
Основные нефтяные месторождения Польши:
- Первая нефтяная скважина в Польше на месторождении Бубрка – была пробурена всего через семь лет после бурения первой в мире промышленной скважины в бакинском поселке Биби-Эйбат на Апшеронском полуострове в 1846 году;
- Месторождение B3 – нефтегазовое месторождение в Балтийском море, расположено примерно в 80 километрах от польского побережья возле города Розеве;
- Месторождение B8 – крупное нефтяное месторождение, расположено в польском секторе Балтийского моря примерно в 70 километрах к северу от Ястарни. Оно было открыто в 1983 году, а промышленная добыча началась в 2006-м;
- Месторождение Барнувко-Мостно-Бушево – открыто в 1993 году, а добыча началась в 1994-м. Доказанные запасы нефти составляют примерно 90 миллионов баррелей;
- Месторождение Дембно – открыто в 2004 году, а добыча стартовала в 2005-м. Запасы оцениваются в 30 миллионов баррелей нефти;
- Месторождение Любятув-Мендзихуд-Гротув – было открыто в 1993 году. Доказанные запасы составляют 38 миллионов баррелей нефти.