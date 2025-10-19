Почему 10 копеек изымают?

НБУ принял решение выучить из обращения 10 копеек, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,
– отмечает регулятор.

Заметим, что ранее НБУ вывел из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек. Сейчас эти монеты уже нельзя использовать при расчетах.

По состоянию на теперь, в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:

  • 4,1 миллиарда из них – номиналом 10 копеек;
  • а 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Какая валюта сейчас выводится из обращения?

  • Из обращения выводятся некоторые гривневые купюры. Речь идет, частности, о банкнотах выпущенных до 2003 года. Эти купюры постепенно заменяются регулятором на новые.

  • ЕЦБ принял решение вывести из обращения банкноту 500 евро. Ее до сих пор можно использовать. Однако со временем она "исчезнет" полностью. Дело в том, что именно 500 евро чаще всего подделывают и используют в мошеннических целях.