Почему 10 копеек изымают?

НБУ принял решение выучить из обращения 10 копеек, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отмечает регулятор.

Заметим, что ранее НБУ вывел из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек. Сейчас эти монеты уже нельзя использовать при расчетах.

По состоянию на теперь, в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:

4,1 миллиарда из них – номиналом 10 копеек;

а 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Какая валюта сейчас выводится из обращения?