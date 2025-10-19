Почему 10 копеек изымают?
НБУ принял решение выучить из обращения 10 копеек, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Редкие и драгоценные монеты евро: за которые дают сотни долларов, а иногда – и тысячи
Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,
– отмечает регулятор.
Заметим, что ранее НБУ вывел из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек. Сейчас эти монеты уже нельзя использовать при расчетах.
По состоянию на теперь, в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:
- 4,1 миллиарда из них – номиналом 10 копеек;
- а 1,4 миллиарда – 50 копеек.
Какая валюта сейчас выводится из обращения?
Из обращения выводятся некоторые гривневые купюры. Речь идет, частности, о банкнотах выпущенных до 2003 года. Эти купюры постепенно заменяются регулятором на новые.
ЕЦБ принял решение вывести из обращения банкноту 500 евро. Ее до сих пор можно использовать. Однако со временем она "исчезнет" полностью. Дело в том, что именно 500 евро чаще всего подделывают и используют в мошеннических целях.