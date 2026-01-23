Учитывают ли в Украине зарубежный стаж?
Однако эту проблему решили несколькими годами ранее, о чем сообщали в Минсоцполитики.
Ранее стаж, приобретенный за рубежом, не учитывался для пенсии в Украине, если с той страной не было договора о признании стажа. Но сейчас, если лицо официально работало за рубежом (и это подтверждается документами), то стаж будет учтен при определении права на пенсию и в Украине – независимо от наличия соответствующего соглашения с другой страной.
То есть человек, после возвращения из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет,
– говорится в сообщении.
Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы, которые уплаченные в Украине. То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от:
- количества уплаченных в Украине страховых взносов;
- страхового стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года.
Время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.
Обратите внимание! Что для этого нужно сделать? Необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.
Что делать со стажем, который заработан на территории Беларуси и России?
С началом полномасштабной войны любое взаимодействие с пенсионными органами России и Беларуси было прекращено. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Из-за этого украинцы, которые работали в этих странах, не могли получить право на назначение пенсии,
– уточнили в ПФУ.
Но сейчас человек может декларативно подтвердить, что не получает пенсию от органов этих двух стран, и это является его юридической ответственностью о предоставлении правдивой информации. Такого свидетельства о неполучении пенсии вне Украины, будет достаточно для назначения пенсии в Украине.
Важно! Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.
Что еще следует знать о стаже в Украине?
Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине в 2026 году страховой стаж составит 33 года. Для украинцев, достигших пенсионного возраста в 2025 году, стаж все еще будет составлять 32 года.
Если лицо достигло 65 лет, но имеет 15 лет страхового стажа или меньше, то пенсия ему не предвидится. Но он может получать социальную помощь – в 2026 году будет составлять 2 595 гривен.