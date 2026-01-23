Учитывают ли в Украине зарубежный стаж?

Однако эту проблему решили несколькими годами ранее, о чем сообщали в Минсоцполитики.

Ранее стаж, приобретенный за рубежом, не учитывался для пенсии в Украине, если с той страной не было договора о признании стажа. Но сейчас, если лицо официально работало за рубежом (и это подтверждается документами), то стаж будет учтен при определении права на пенсию и в Украине – независимо от наличия соответствующего соглашения с другой страной.

То есть человек, после возвращения из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет,

– говорится в сообщении.

Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы, которые уплаченные в Украине. То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от:

количества уплаченных в Украине страховых взносов; страхового стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года.

Время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.

Обратите внимание! Что для этого нужно сделать? Необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Что делать со стажем, который заработан на территории Беларуси и России?

С началом полномасштабной войны любое взаимодействие с пенсионными органами России и Беларуси было прекращено. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Из-за этого украинцы, которые работали в этих странах, не могли получить право на назначение пенсии,

– уточнили в ПФУ.

Но сейчас человек может декларативно подтвердить, что не получает пенсию от органов этих двух стран, и это является его юридической ответственностью о предоставлении правдивой информации. Такого свидетельства о неполучении пенсии вне Украины, будет достаточно для назначения пенсии в Украине.

Важно! Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Что еще следует знать о стаже в Украине?