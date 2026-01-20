Почему исчезнут бумажные трудовые?
Именно трудовая книжка долгое время была главным подтверждением для начисления пенсии и социальных выплат. Как самостоятельно оцифровать этот документ, чтобы избежать лишних хлопот, – объясняем со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Электронные трудовые книжки в Украине действуют с 10 июня 2021 года. Их внедрили, чтобы усовершенствовать учет трудовой деятельности, сократить бумажный документооборот, а также минимизировать риски потери или повреждения документов, пишет Действие.
Поэтому теперь работники могут в любой момент проверить свой страховой стаж – период, в течение которого они платили страховые взносы (до 2004 года он назывался трудовым).
Более того, в будущем станет возможным выйти на пенсию автоматически по факту наступления пенсионного возраста, то есть без дополнительного обращения в госучреждения.
На перевод данных в цифровую форму закон выделил 5 лет – с 5 февраля 2021 года до 10 июня 2026 года. Сделать это могут как работодатели, так и работники самостоятельно. После информацию внесут в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также сформируют конечный вариант электронной трудовой книжки.
Как оцифровать трудовую самостоятельно?
- Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда через квалифицированную электронную подпись (КЭП) по ссылке.
- В разделе "Коммуникации с ПФУ", выберите вкладку "Сведения о трудовых отношениях".
- Заполните общие данные и дайте согласие на передачу и обработку персональных данных.
- Прикрепите скан-копии необходимых документов и нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
- С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".
Сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки необходимо подавать в хронологическом порядке, соблюдая следующие требования:
- должны содержать четкие цветные изображения полного состава текста документа и его реквизитов – название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца, а также все записи о трудовом стаже;
- сохраненные в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- рекомендуемое качество сканирования – 300 dpi, чтобы обеспечить высокую детализацию;
- названия должны соответствовать виду просканированного документа.
Как оцифровать трудовую книжку: смотрите видеоинструкцию
Это также могут быть другие документы, подтверждающие страховой стаж – о получении образования, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет. В случае утери трудовой книжки – справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и т.д.
Обратите внимание! После 10 июня 2026 года бумажная трудовая книжка не будет иметь юридической силы для подтверждения стажа, поэтому в случае ее неоцифровки можно "потерять" годы работы, что повлияет на возможность своевременного выхода на пенсию или на ее размер.
Что еще стоит знать об изменениях на рынке труда?
Напомним, 15 января парламент принял за основу законопроект о внедрении электронного документооборота при трудоустройстве. Идентификацию личности работника будут осуществлять благодаря электронной подписи, поэтому физическое присутствие для подачи документов не будет необходимым.
Накануне, 7 января, правительство приняло проект обновленного Трудового кодекса Украины, который должен начать реформу рынка труда. Речь идет об увеличении количества типов трудовых договоров, цифровизацию, изменения в инспекции труда и тому подобное.