Чи враховують в Україні закордонний стаж?
Однак цю проблему розв'язали кількома роками раніше, про що повідомляли у Мінсоцполітики.
Раніше стаж, набутий за кордоном, не враховувався для пенсії в Україні, якщо з тією країною не було договору про визнання стажу. Але наразі, якщо особа офіційно працювала за кордоном (і це підтверджується документами), то стаж буде враховано при визначенні права на пенсію і в Україні – незалежно від наявності відповідної угоди з іншою країною.
Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років,
– йдеться у повідомленні.
Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески, які сплачені в Україні. Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від:
- кількості сплачених в Україні страхових внесків;
- страхового стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року.
Час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.
Зверніть увагу! Що для цього потрібно зробити? Необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.
Що робити зі стажем, який зароблений на території Білорусі та Росії?
З початком повномасштабної війни будь-яка взаємодія з пенсійними органами Росії та Білорусі була припинена. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
Через це українці, які працювали в цих країнах, не могли отримати право на призначення пенсії,
– уточнили у ПФУ.
Але наразі людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів цих двох країн, і це є її юридичною відповідальністю про надання правдивої інформації. Такого засвідчення про не отримання пенсії поза Україною, буде достатньо для призначення пенсії в Україні.
Важливо! Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.
Що ще слід знати про стаж в Україні?
Для виходу на пенсію у 60 років в Україні у 2026 році страховий стаж становитиме 33 роки. Для українців, які досягли пенсійного віку у 2025 році, стаж все ще становитиме 32 роки.
Якщо особа досягла 65 років, але має 15 років страхового стажу або менше, то пенсія їй не передбачається. Але вона може отримувати соціальну допомогу – у 2026 році становитиме 2 595 гривень.