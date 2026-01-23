Чи враховують в Україні закордонний стаж?

Однак цю проблему розв'язали кількома роками раніше, про що повідомляли у Мінсоцполітики.

Читайте також Індексації не буде: які пенсіонери залишаться без підвищення у 2026 році

Раніше стаж, набутий за кордоном, не враховувався для пенсії в Україні, якщо з тією країною не було договору про визнання стажу. Але наразі, якщо особа офіційно працювала за кордоном (і це підтверджується документами), то стаж буде враховано при визначенні права на пенсію і в Україні – незалежно від наявності відповідної угоди з іншою країною.

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років,

– йдеться у повідомленні.

Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески, які сплачені в Україні. Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від:

кількості сплачених в Україні страхових внесків; страхового стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року.

Час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Зверніть увагу! Що для цього потрібно зробити? Необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Що робити зі стажем, який зароблений на території Білорусі та Росії?

З початком повномасштабної війни будь-яка взаємодія з пенсійними органами Росії та Білорусі була припинена. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Через це українці, які працювали в цих країнах, не могли отримати право на призначення пенсії,

– уточнили у ПФУ.

Але наразі людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів цих двох країн, і це є її юридичною відповідальністю про надання правдивої інформації. Такого засвідчення про не отримання пенсії поза Україною, буде достатньо для призначення пенсії в Україні.

Важливо! Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Що ще слід знати про стаж в Україні?