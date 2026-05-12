Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 12 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (без изменений), а продажа по 44,20 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,45 гривны (+5 копеек), а продажа – по 52,17 гривны (+17 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (+4 копейки), а продажа – по 43,90 гривны (без изменений).
- Зато покупка евро проходит по 51,70 гривны (без изменений), а продажа – по 51,83 гривны (-2 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,28 гривны (-20 копеек), а продают – по 43,91 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 51,40 гривны (-10 копеек), а продают – по 52,03 гривны (+8 копеек).
Что влияет на курс валюты в Украине?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что сейчас Нацбанк продолжает активно контролировать ситуацию на межбанке и поддерживать баланс между спросом и предложением.
Валютные поступления и в дальнейшем обеспечивает экспорт агросектора, а международная финансовая помощь и ожидания новых траншей поддерживают ощущение относительной макрофинансовой стабильности.
Поэтому в течение недели 11 – 17 мая можно ожидать относительной стабильности курса доллара в Украине, хотя риски для гривны сохраняются, такие как значительный бюджетный дефицит, импортные потребности бизнеса и чувствительность рынка к новостям.