Каким образом происходит обмен старых долларов?

Чтобы обменять старые доллары, нужно обратиться в финучреждение, которое осуществляет эту процедуру, сообщает 24 Канал.

Читайте также Стратегическое богатство Украины: как запасы кремния могут стать новыми возможностями

Далее ваши банкноты будут проверены. Это происходит с использованием специального оборудования, отмечает НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

В 2023 году Нацбанк отменил понятие "незначительно изношенная" купюра. Таким образом регулятор стремился исключить "человеческий фактор" при проверке банкноты. То есть эти купюры могут свободно обмениваться.

А вот те купюры, которые "значительно изношены" передаются на инкассо, это означает, что:

банк передает вашу банкноту банку-корреспонденту и уже он осуществляет обмен;

эта процедура происходит по тарифам финучреждения.

Что еще важно знать о долларах сейчас?

НБУ урегулировал, что банки и финучреждения должны соблюдать правила обмена. Если же вашу купюру отказываются принять, вы имеете право подать жалобу.

В случае, когда ваша банкнота оказывается фальшивкой, вам ее не возвращают. Такую купюру передают в правоохранительные органы для проведения расследования.

Интересно! Ранее мы рассказывали, что на долларах есть различные пометки. Они имеют важное значение. В частности, дизайн банкноты выполняется с учетом ключевых исторических событий.