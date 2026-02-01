Когда военные могут выйти на пенсию: какой стаж службы нужен

После завершения военной службы украинские военнослужащие могут претендовать на назначение пенсионного обеспечения по специальным правилам. В то же время право на такую выплату возникает только при условии наличия установленной законом продолжительности службы.

Когда военные могут выйти на пенсию?

Право на военную пенсию в Украине чаще всего возникает после приобретения не менее 25 календарных лет выслуги. В таком случае выплату могут назначить независимо от возраста, напоминает Пенсионный фонд.

Альтернативно военнослужащий может претендовать на пенсию по достижении 45 лет, если имеет общий страховой стаж от 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет военная служба или приравненная к ней служба.

Кто именно может получать военную пенсию?

Пенсионное обеспечение по военным правилам распространяется не только на военнослужащих Вооруженных сил, уточнили в ПФУ во Львовской области. Оно также применяется к отдельным категориям силовых структур:

правоохранительных органов;

подразделений гражданской защиты;

служб спецсвязи;

уголовно-исполнительной системы и других служб, определенных законом.

Важно! Пенсия назначается только после официального увольнения со службы. До этого момента лицо считается таким, что находится на государственном обеспечении, а не на пенсии.

Какие еще виды военных пенсий существуют?

Кроме пенсии за выслугу лет, военнослужащие могут иметь право на другие виды пенсионного обеспечения.

В частности, пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила во время прохождения службы или вследствие ранения, контузии, травмы или заболевания, связанных с выполнением служебных обязанностей.

Также закон предусматривает пенсию в связи с потерей кормильца. Ее могут получать нетрудоспособные члены семьи военного в случае его гибели или смерти.

Отдельно государство устанавливает дополнительные социальные гарантии для военных и ветеранов. А для отдельных категорий военнослужащих и их семей действуют льготы в сфере медицины, жилищного обеспечения, образования и социальной защиты.

