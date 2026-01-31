Когда возникает право на пенсию военнослужащего?

Во время действия военного положения законодательство предусматривает несколько видов пенсионного обеспечения, связанного с потерей военнослужащего. Об этом упомянуто в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Если военнослужащий погиб при исполнении обязанностей по защите государства, право на пенсию для членов его семьи не зависит от продолжительности страхового стажа, даже если смерть наступила в относительно молодом возрасте.

В частности, речь идет о:

пенсии в связи с потерей кормильца;

пенсию для членов семьи погибшего военного;

пенсию для родственников военнослужащих, которые признаны пропавшими без вести.

Для семей военных, пропавших без вести, право на пенсию возникает через один месяц с момента внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Обратите внимание! Кроме пенсионного обеспечения, члены семей погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную компенсацию в размере 15 миллионов гривен, которая выплачивается по отдельной процедуре.

Какие особые условия для жены погибшего военного?

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, отдельные гарантии предусмотрены для жены военнослужащего, которая осуществляет уход за общим ребенком в возрасте до восьми лет. В таком случае пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от возраста и трудоспособности женщины.

Если гибель военного стала следствием ранения, контузии или увечья, полученных во время службы, право на пенсию для жены, которая воспитывает ребенка до восьми лет, сохраняется даже при условии ее трудоустройства.

Справочно: В ситуациях, когда брак не был официально зарегистрирован, факт семейных отношений и пребывания на иждивении должен быть установлен в судебном порядке.

Какой размер пенсии предусмотрен для жены и семьи?

Размер пенсионных выплат в случае гибели военнослужащего зависит от состава семьи и обстоятельств смерти:

жене погибшего кормильца назначается 70% денежного обеспечения независимо от наличия других иждивенцев;

одному нетрудоспособному ребенку – 70%, а уже двум и более по 50% денежного обеспечения.

Справочно: Если смерть военнослужащего не связана с выполнением служебных обязанностей, жена имеет право на пенсию при условии достижения 60-летнего возраста или установления инвалидности. Она составляет 30% денежного обеспечения умершего на каждого нетрудоспособного члена семьи.

При этом независимо от причины смерти применяются гарантированные пределы выплат:

минимум два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц (4 722 гривен);

максимум десять прожиточных минимумов (23 610 гривен).

Важно! Эти суммы определяются отдельно для каждого нетрудоспособного члена семьи.

Что еще стоит знать о пенсиях военных?