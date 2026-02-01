Коли військові можуть вийти на пенсію?

Право на військову пенсію в Україні найчастіше виникає після набуття не менше 25 календарних років вислуги. У такому випадку виплату можуть призначити незалежно від віку, нагадує Пенсійний фонд.

Альтернативно військовослужбовець може претендувати на пенсію після досягнення 45 років, якщо має загальний страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років та 6 місяців становить військова служба або прирівняна до неї служба.

Хто саме може отримувати військову пенсію?

Пенсійне забезпечення за військовими правилами поширюється не лише на військовослужбовців Збройних сил, уточнили в ПФУ у Львівські області. Воно також застосовується до окремих категорій силових структур:

правоохоронних органів;

підрозділів цивільного захисту;

служб спецзв’язку;

кримінально-виконавчої системи та інших служб, визначених законом.

Важливо! Пенсія призначається лише після офіційного звільнення зі служби. До цього моменту особа вважається такою, що перебуває на державному забезпеченні, а не на пенсії.

Які ще види військових пенсій існують?

Окрім пенсії за вислугу років, військовослужбовці можуть мати право на інші види пенсійного забезпечення.

Зокрема, пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала під час проходження служби або внаслідок поранення, контузії, травми чи захворювання, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

Також закон передбачає пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Її можуть отримувати непрацездатні члени сім’ї військового у разі його загибелі або смерті.

Окремо держава встановлює додаткові соціальні гарантії для військових та ветеранів. А для окремих категорій військовослужбовців та їхніх родин діють пільги у сфері медицини, житлового забезпечення, освіти та соціального захисту.

Що ще слід знати про пенсії в Україні?