Коли військові можуть вийти на пенсію?
Право на військову пенсію в Україні найчастіше виникає після набуття не менше 25 календарних років вислуги. У такому випадку виплату можуть призначити незалежно від віку, нагадує Пенсійний фонд.
Альтернативно військовослужбовець може претендувати на пенсію після досягнення 45 років, якщо має загальний страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років та 6 місяців становить військова служба або прирівняна до неї служба.
Хто саме може отримувати військову пенсію?
Пенсійне забезпечення за військовими правилами поширюється не лише на військовослужбовців Збройних сил, уточнили в ПФУ у Львівські області. Воно також застосовується до окремих категорій силових структур:
- правоохоронних органів;
- підрозділів цивільного захисту;
- служб спецзв’язку;
- кримінально-виконавчої системи та інших служб, визначених законом.
Важливо! Пенсія призначається лише після офіційного звільнення зі служби. До цього моменту особа вважається такою, що перебуває на державному забезпеченні, а не на пенсії.
Які ще види військових пенсій існують?
Окрім пенсії за вислугу років, військовослужбовці можуть мати право на інші види пенсійного забезпечення.
- Зокрема, пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала під час проходження служби або внаслідок поранення, контузії, травми чи захворювання, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.
- Також закон передбачає пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Її можуть отримувати непрацездатні члени сім’ї військового у разі його загибелі або смерті.
Окремо держава встановлює додаткові соціальні гарантії для військових та ветеранів. А для окремих категорій військовослужбовців та їхніх родин діють пільги у сфері медицини, житлового забезпечення, освіти та соціального захисту.
Що ще слід знати про пенсії в Україні?
Пенсійні виплати у лютому 2026 року можуть бути тимчасово призупинені для отримувачів, які не пройшли обов’язкову процедуру ідентифікації або не підтвердили відсутність пенсійних виплат з боку Російської Федерації. Такі вимоги пов’язані з перевіркою права на отримання державних коштів і актуалізацією даних пенсіонерів.
Щоб поновити нарахування пенсії, необхідно пройти ідентифікацію особи або подати відповідне підтвердження про неотримання виплат з РФ. Зробити це можна дистанційно через електронні сервіси, мобільні застосунки або під час особистого звернення до сервісного центру.