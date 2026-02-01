Коли військові можуть вийти на пенсію?

Право на військову пенсію в Україні найчастіше виникає після набуття не менше 25 календарних років вислуги. У такому випадку виплату можуть призначити незалежно від віку, нагадує Пенсійний фонд.

Альтернативно військовослужбовець може претендувати на пенсію після досягнення 45 років, якщо має загальний страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років та 6 місяців становить військова служба або прирівняна до неї служба.

Хто саме може отримувати військову пенсію?

Пенсійне забезпечення за військовими правилами поширюється не лише на військовослужбовців Збройних сил, уточнили в ПФУ у Львівські області. Воно також застосовується до окремих категорій силових структур:

  • правоохоронних органів;
  • підрозділів цивільного захисту;
  • служб спецзв’язку;
  • кримінально-виконавчої системи та інших служб, визначених законом.

Важливо! Пенсія призначається лише після офіційного звільнення зі служби. До цього моменту особа вважається такою, що перебуває на державному забезпеченні, а не на пенсії.

Які ще види військових пенсій існують?

Окрім пенсії за вислугу років, військовослужбовці можуть мати право на інші види пенсійного забезпечення.

  • Зокрема, пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала під час проходження служби або внаслідок поранення, контузії, травми чи захворювання, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.
  • Також закон передбачає пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Її можуть отримувати непрацездатні члени сім’ї військового у разі його загибелі або смерті.

Окремо держава встановлює додаткові соціальні гарантії для військових та ветеранів. А для окремих категорій військовослужбовців та їхніх родин діють пільги у сфері медицини, житлового забезпечення, освіти та соціального захисту.

Що ще слід знати про пенсії в Україні?

  • Пенсійні виплати у лютому 2026 року можуть бути тимчасово призупинені для отримувачів, які не пройшли обов’язкову процедуру ідентифікації або не підтвердили відсутність пенсійних виплат з боку Російської Федерації. Такі вимоги пов’язані з перевіркою права на отримання державних коштів і актуалізацією даних пенсіонерів.

  • Щоб поновити нарахування пенсії, необхідно пройти ідентифікацію особи або подати відповідне підтвердження про неотримання виплат з РФ. Зробити це можна дистанційно через електронні сервіси, мобільні застосунки або під час особистого звернення до сервісного центру.