Меняется ли пенсия в зависимости от возраста?
Однако в 2026 году изменились требования к стажу, о чем напомнили в Пенсионном фонде.
Сейчас для выхода на пенсию:
- в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
- для пенсии в 63 года – не менее 23 лет;
- в 65 лет – не менее 15 лет.
Напомним! Если человек не смог набрать 15 лет стажа, то ему назначают не пенсию, а социальную помощь.
В то же время если человек имеет больше стажа, чем нужно, ему устанавливают доплату. За каждый такой полный год страхового стажа добавляют +1% к пенсии. Но доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.
В частности размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа, а также зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Сумма выплаты определяется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Определить размер пенсии можно по формуле :П = Зп х Кс, где:
- П – размер пенсии в гривнах;
- Зп – заработная плата в гривнах;
- Кс – коэффициент страхового стажа.
Важно! То есть возраст, когда человек вышел на пенсию, значения не имеет.
Что еще известно о сверхурочном стаже?
- Назначение сверхурочного стажа зависит от года, когда человек вышел на пенсию, и страхового стажа. Каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 25,95 гривны.
- А для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума. Однако того, который действовал на момент назначения пенсии.