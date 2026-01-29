Меняется ли пенсия в зависимости от возраста?

Однако в 2026 году изменились требования к стажу, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

Сейчас для выхода на пенсию:

в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

для пенсии в 63 года – не менее 23 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Напомним! Если человек не смог набрать 15 лет стажа, то ему назначают не пенсию, а социальную помощь.

В то же время если человек имеет больше стажа, чем нужно, ему устанавливают доплату. За каждый такой полный год страхового стажа добавляют +1% к пенсии. Но доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В частности размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа, а также зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Сумма выплаты определяется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Определить размер пенсии можно по формуле :П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии в гривнах; Зп – заработная плата в гривнах; Кс – коэффициент страхового стажа.

Важно! То есть возраст, когда человек вышел на пенсию, значения не имеет.

Что еще известно о сверхурочном стаже?