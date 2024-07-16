Центробанк пошел на такой шаг, поскольку в России опасаются новых санкций. Кроме того, регулятор удалил с сайта все данные о валютных торгах, которые были обнародованы ранее.

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Центробанк России засекретил данные о торгах долларом и евро

Также стоит добавить, что ранее на Московской фондовой бирже запретили проводить операции с долларом и евро, поскольку США ввели новые санкции против России в середине июня.

После этого ключевой валютой на биржевых торгах в России стал китайский юань. В то же время сделки с долларом и евро продолжают проводить на российском внебиржевом рынке. Доля таких операций в июне в общем объеме торгов выросла 67,3%, согласно данным Liga.net.

Важно! Центробанк России использует данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов и отчеты банков для определения официальных курсов доллара и евро по отношению к рублю.

Аналитики считают, что решение регулятора о сокрытии данных о валютных торгах на внебиржевом рынке спровоцирует больше риски манипуляций курсом. К тому же российский валютный рынок после этого станет менее прозрачным.