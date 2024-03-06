Согласно последним данным, 3 марта Дональд Трамп встретился с Илоном Маском и другими донорами-республиканцами. Источники, которые знакомы с ситуацией раскрыли важные детали.

Читайте также Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Дональд Трамп ищет деньги

В частности, сообщают, что Дональд Трамп похвалил Илона Маска перед партнерами. Кроме того, бывший глава Белого дома выразил надежду, вскоре сможет встретиться с миллиардером с глазу на глаз.

Пока непонятно, будет ли Илон Маск выделять финансы на кампанию Дональда Трампа. Однако некоторые его недавние сообщения в социальных сетях свидетельствует о том, что для него очень важно поражение Джозефа Байдена на президентских выборах в США, которые должны пройти в 2024 году. Например, знакомые с орбиты Илона Маска сообщали, что миллиардер действительно придерживается этого видения.

К теме! В прошлом Илон Маск финансово поддерживал кандидатов от обеих партий. В то же время стоит учитывать, что скандальный бизнесмен не выделял значительных сумм, а также распределял их достаточно равномерно.

На момент создания этого материала, капитал Илона Маска оценивают в 192 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg. На данный момент, он занимает третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Маска опередили Бернар Арно и Джефф Безос.