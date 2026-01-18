Части пенсионеров придется возмещать полученные выплаты

Получать пенсию, не сообщая о важных изменениях в своих обстоятельствах, это рискованный шаг. Если выяснится, что выплаты поступали без законных оснований, излишне полученные средства придется возместить

Когда приходится возвращать пенсию обратно?

Многие пенсионеры ошибочно считают, что излишне начисленные выплаты это ответственность государства и "подарок судьбы", но это не так, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

На самом деле пенсионное законодательство работает значительно жестче: любая переплата считается безосновательно полученными средствами, которые подлежат возврату. Ведь вопрос не в том, потребуют ли их обратно, а когда именно это произойдет.

У Пенсионном фонде Украины отмечают: получатель пенсии обязан сообщать об изменениях жизненных обстоятельств, влияющих на право или размер выплат. Чаще всего проблемы возникают в пяти типичных ситуациях.

О каких 5 вещах следует сообщать ПФУ?

Возвращение к работе или регистрация ФЛП

Неработающим пенсионерам автоматически пересчитывают выплаты с учетом роста прожиточного минимума. Для работающих пенсионеров действует другой механизм.

Если человек устраивается на работу или открывает предпринимательскую деятельность и не сообщает об этом, ПФУ продолжает платить пенсию по "неработающим" начислениям.

Напоминаем! Когда информация подтянется из налоговых реестров, разницу придется вернуть.

Пенсия за выслугу лет и возвращение в профессию

Для учителей, медиков, водителей и других категорий пенсия за выслугу лет выплачивается только при условии, что человек не работает по соответствующей специальности.

В то же время возвращение на ту же должность автоматически отменяет право на такие выплаты.

Изменение места жительства

Надбавки за проживание в горных районах или зонах радиоактивного загрязнения действуют только при фактическом проживании на этих территориях. Переезд без уведомления Пенсионного фонда означает получение доплат без законных оснований.

Изменения, связанные с детьми

Надбавки на содержание ребенка или выплаты в случае потери кормильца зависят от конкретных условий. Если ребенок прекратил обучение, перешел на заочную форму или сам пенсионер начал работать, основания для таких доплат исчезают.

Потеря или изменение особого статуса.

Льготные пенсии и надбавки привязаны к статусу, как вот ветерана войны. Если статус меняется или отменяется, выплаты в повышенном размере становятся незаконными.

Неуведомление об этих обстоятельствах расценивается как безосновательное получение бюджетных средств. В таком случае Пенсионный фонд предлагает добровольно вернуть переплату.

Обратите внимание! Если этого не сделать, принимается решение о принудительном взыскании: ежемесячно с пенсии могут удерживать до 20% суммы, пока долг не будет погашен полностью. В сложных случаях дело доходит до суда.

