Когда приходится возвращать пенсию обратно?

Многие пенсионеры ошибочно считают, что излишне начисленные выплаты это ответственность государства и "подарок судьбы", но это не так, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

На самом деле пенсионное законодательство работает значительно жестче: любая переплата считается безосновательно полученными средствами, которые подлежат возврату. Ведь вопрос не в том, потребуют ли их обратно, а когда именно это произойдет.

У Пенсионном фонде Украины отмечают: получатель пенсии обязан сообщать об изменениях жизненных обстоятельств, влияющих на право или размер выплат. Чаще всего проблемы возникают в пяти типичных ситуациях.

О каких 5 вещах следует сообщать ПФУ?

  • Возвращение к работе или регистрация ФЛП

Неработающим пенсионерам автоматически пересчитывают выплаты с учетом роста прожиточного минимума. Для работающих пенсионеров действует другой механизм.

Если человек устраивается на работу или открывает предпринимательскую деятельность и не сообщает об этом, ПФУ продолжает платить пенсию по "неработающим" начислениям.

Напоминаем! Когда информация подтянется из налоговых реестров, разницу придется вернуть.

  • Пенсия за выслугу лет и возвращение в профессию

Для учителей, медиков, водителей и других категорий пенсия за выслугу лет выплачивается только при условии, что человек не работает по соответствующей специальности.

В то же время возвращение на ту же должность автоматически отменяет право на такие выплаты.

  • Изменение места жительства

Надбавки за проживание в горных районах или зонах радиоактивного загрязнения действуют только при фактическом проживании на этих территориях. Переезд без уведомления Пенсионного фонда означает получение доплат без законных оснований.

  • Изменения, связанные с детьми

Надбавки на содержание ребенка или выплаты в случае потери кормильца зависят от конкретных условий. Если ребенок прекратил обучение, перешел на заочную форму или сам пенсионер начал работать, основания для таких доплат исчезают.

  • Потеря или изменение особого статуса.

Льготные пенсии и надбавки привязаны к статусу, как вот ветерана войны. Если статус меняется или отменяется, выплаты в повышенном размере становятся незаконными.

Неуведомление об этих обстоятельствах расценивается как безосновательное получение бюджетных средств. В таком случае Пенсионный фонд предлагает добровольно вернуть переплату.

Обратите внимание! Если этого не сделать, принимается решение о принудительном взыскании: ежемесячно с пенсии могут удерживать до 20% суммы, пока долг не будет погашен полностью. В сложных случаях дело доходит до суда.

Что еще следует знать о пенсиях в Украине?

  • Размер пенсии в Украине формируется не только по факту достижения пенсионного возраста. Ключевую роль играют два показателя: страховой стаж и официальный уровень заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Именно их сочетание определяет, будет ли пенсия минимальной, или приблизится к средним или высшим показателям.

  • Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, даже при относительно небольшом стаже решающим фактором может стать высокая официальная зарплата. Если человек имеет, например, 25 лет страхового стажа, но в течение трудовой жизни получал стабильно высокий "белый" доход, его пенсионные права формируются значительно активнее, чем у тех, кто работал дольше, но за минимальные выплаты.