Какая пенсия по инвалидности в 2026 году?

В 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы значительно варьируется в зависимости от категории получателя и причин потери трудоспособности, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Для гражданских лиц размер выплаты составляет 90% пенсии по возрасту, что определяется индивидуально с учетом страхового стажа и условий установления инвалидности.

Для лиц, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, минимальная пенсия II группы в 2026 году составляет не менее 7 884,57 гривны.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС получают выплаты на уровне 80% средней заработной платы за предыдущий год, что с 1 марта 2025 года равна 13 989,28 гривны.

Какой размер пенсии военнослужащих с инвалидностью?

Военнослужащие со II группой инвалидности получают пенсию независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или в течение трех месяцев после увольнения.

В случае инвалидности, связанной с боевыми действиями, выплата составляет 80% денежного обеспечения, но не менее 13 822 гривен. Для других военных пенсия устанавливается на уровне 60% денежного обеспечения, уточнили в ПФУ.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности II группы для гражданских лиц определяется страховым стажем и возрастом на момент установления инвалидности. Страховой стаж должен составлять от 1 до 15 лет.

Справочно: Группа инвалидности определяет процент от пенсии по возрасту: I группа получает 100%, II группа – 90%, а III группа – 50%.

Пенсия начисляется с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. Впрочем в случае более позднего обращения – с даты подачи заявления.

Важно! Выплаты продолжаются в течение всего срока, на который установлена инвалидность.

Какая есть государственная поддержка лиц с инвалидностью?