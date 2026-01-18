Коли приходиться повертати пенсію назад?

Багато пенсіонерів помилково вважають, що зайво нараховані виплати це відповідальність держави й "подарунок долі", але це не так, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цікаво Отримання пенсії та зарплати одночасно: чи дозволяється це в Україні

Насправді пенсійне законодавство працює значно жорсткіше: будь-яка переплата вважається безпідставно отриманими коштами, які підлягають поверненню. Адже питання не в тому, чи їх вимагатимуть назад, а коли саме це станеться.

У Пенсійному фонді України наголошують: отримувач пенсії зобов’язаний повідомляти про зміни життєвих обставин, що впливають на право або розмір виплат. Найчастіше проблеми виникають у п’яти типових ситуаціях.

Про які 5 речей слід повідомляти ПФУ?

Повернення до роботи або реєстрація ФОП

Непрацюючим пенсіонерам автоматично перераховують виплати з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Для працюючих пенсіонерів діє інший механізм.

Якщо людина влаштовується на роботу чи відкриває підприємницьку діяльність та не повідомляє про це, ПФУ продовжує платити пенсію за "непрацюючими" нарахуваннями.

Нагадуємо! Коли інформація підтягнеться з податкових реєстрів, різницю доведеться повернути.

Пенсія за вислугу років і повернення у професію

Для вчителів, медиків, водіїв та інших категорій пенсія за вислугу років виплачується лише за умови, що людина не працює за відповідною спеціальністю.

Водночас повернення на ту саму посаду автоматично скасовує право на такі виплати.

Зміна місця проживання

Надбавки за проживання в гірських районах або зонах радіоактивного забруднення діють лише за фактичного проживання на цих територіях. Переїзд без повідомлення Пенсійного фонду означає отримання доплат без законних підстав.

Зміни, пов’язані з дітьми

Надбавки на утримання дитини або виплати у разі втрати годувальника залежать від конкретних умов. Якщо дитина припинила навчання, перейшла на заочну форму або сам пенсіонер почав працювати, підстави для таких доплат зникають.

Втрата або зміна особливого статусу.

Пільгові пенсії та надбавки прив’язані до статусу, як от ветерана війни. Якщо статус змінюється або скасовується, виплати в підвищеному розмірі стають незаконними.

Неповідомлення про ці обставини розцінюється як безпідставне отримання бюджетних коштів. У такому разі Пенсійний фонд пропонує добровільно повернути переплату.

Зверніть увагу! Якщо цього не зробити, ухвалюється рішення про примусове стягнення: щомісяця з пенсії можуть утримувати до 20% суми, доки борг не буде погашений повністю. У складних випадках справа доходить до суду.

Що ще слід знати про пенсії в Україні?