Нефть снова подорожала

Ситуацию еще больше обострило радикальное заявление Дональда Трампа. На этом фоне 8 июля цены на нефть выросли более чем на 6%, достигнув самого высокого уровня за две недели, сообщает Reuters.

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Вероятно, конфликт перешел на новый уровень. Сначала американцы провели атаку на иранские цели в ответ на нападение на три коммерческих судна в Ормузском проливе, а затем Корпус стражей исламской революции нанес удар по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.

В итоге Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, призванный положить конец конфликту, "больше не действует", и подчеркнул, что не намерен вести переговоры с Тегераном.

В результате нефть марки Brent подорожала на 4,57 доллара (или 6,16%) – до 78,73 доллара за баррель .

. В свою очередь, цена WTI выросла на 4,23 доллара (или 6,01%) – до 74,67 доллара за баррель.

Стоимость обоих эталонных сортов достигла максимальных значений с 22 июня. Рынок вновь учитывает риск того, что новые атаки на суда или дальнейшая эскалация между США и Ираном могут затормозить нормализацию перевозок через Ормузский пролив.

Более того, по данным мониторинга судов, по меньшей мере четыре нефтяных и газовых танкера уже развернулись, не решившись пройти по морскому маршруту на фоне новых угроз безопасности.

Нефтяные гиганты в поисках альтернатив

Отметим, что события последних дней лишь подтверждают, почему страны Персидского залива до сих пор ищут альтернативы. Например, Саудовская Аравия якобы рассматривает возможность увеличить пропускную способность трубопровода East-West.

Этот проект также может заинтересовать соседние страны, такие как Кувейт, Бахрейн и Катар, у которых нет собственных обходных путей.