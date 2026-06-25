Какова цена на нефть 25 июня

Дополнительным фактором стало возобновление движения через Ормузский пролив, что ослабило опасения относительно возможных перебоев с поставками из Ближнего Востока. Подробности сообщили в Reuters.

Смотрите также В июне Россия может экспортировать рекордные объемы нефти, но есть нюанс

Утром в четверг обе эталонные сорта нефти достигли самых низких уровней со дня, предшествовавшего эскалации конфликта, 27 февраля.

Августовские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,74% (то есть на 1,28 доллара) – до 72,46 доллара за баррель .

. В то же время американская WTI потеряла 1,63% (или 1,15 доллара), опустившись до 69,19 доллара за баррель.

Кроме того, министр энергетики США Крис Райт заявил, что движение через Ормузский пролив почти вернулось к довоенным объемам. За последние сутки через него прошло не менее 20 миллионов баррелей нефти. В то же время для полного восстановления судоходства потребуется еще несколько недель из-за необходимости разминирования.

Однако аналитики UBS отмечают, что рост трафика пока в основном касается судов, выходящих из Персидского залива через пролив. Для существенного увеличения движения в обратном направлении нужны гарантии безопасности, что позволит нормализовать страховые премии.

Что теперь будет делать Иран

К слову, одним из факторов снижения мировых цен на "черное золото" также стал потенциальный рост предложения со стороны Ирана после ослабления американских санкций. Правда, резкого наращивания добычи в стране не прогнозируют даже в случае продления санкционных исключений после 21 августа.

Поэтому основным покупателем иранской нефти, вероятно, останется Китай, ведь ограничения ЕС и Великобритании в отношении этого сырья и судов продолжают действовать.

Отметим, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке внимание рынка все больше смещается в сторону Китая. Трейдеры оценивают, вернётся ли спрос на бензин и дизель к привычным уровням или стремительная электрификация транспорта уже начала менять структуру потребления топлива.