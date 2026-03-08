До 16% прибыли: сколько можно заработать на военных облигациях в 2026 году

Украинцы могут заработать на военных ОВГЗ немалые суммы. Однако многое зависит от валюты, в которой сделать вложения, и срока, через который государство погасит облигации.

Как заработать на военных ОВГЗ?

О том, насколько выгодно вкладываться в военные облигации и как на них заработать, говорится в сообщении Минфина.

После полномасштабного вторжения появился новый вид вложений в ценные бумаги. Это военные облигации.

Заметьте! Военные ОВГЗ – это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, что доступен для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства, которые государство получает с продажи этого вида облигаций привлекают к непрерывной поддержке социальных и оборонных нужд страны.

Каждый вторник Министерство финансов проводит аукцион по продаже ценных бумаг, а позже публикует результаты. Вложения можно сделать в долларах, евро и гривнах, в частности позволяют выбирать срок, за который государство должно "вернуть" средства. Основная выгода – проценты, которые получают граждане после погашения облигаций.

Сколько можно заработать на военных облигациях в 2026 году?

В зависимости от валюты и срока погашения ставка прибыли будет различаться. Если вкладываться в гривнах:

когда срок 1,1 года – ставка будет 16,19% ;

; когда срок 1,2 года – ставка 15,69%.

Если купить ценные военные бумаги в долларах со сроком погашения 1,5 года – прибыль от облигаций составит 3,98%.

Если же вкладываться в евро на 1,4 года – прибыль составит 3,24%.

Сколько облигаций привлекли в госбюджет 3 марта 2026 года?

На очередном аукционе удалось продать ОВГЗ на 6,4 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Облигации сроком 1,2 года с доходностью 15,19% годовых обеспечили поступление более 2,1 миллиарда гривен.