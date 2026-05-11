Инвестиция в победу: сколько можно заработать на военных ОВГЗ и как они работают

Военные облигации – это один из видов вложений, которые во время войны работают на ускорение победы. Однако для реального заработка важно знать об особенностях процентных ставок в зависимости от валюты, в которой человек инвестирует, и о значении срока погашения.

Что известно об облигациях?

О том, что такое ОВГЗ и какие проценты получают вкладчики, говорится на ресурсе "Вокс Украина".

Аналитикиня Мария Балицкая объяснила, что облигации – это более выгодный и не менее безопасный вариант инвестиций для украинцев. Так, номинальная стоимость обычно составляет 1 000 гривен (или долларов/евро).

То есть гражданин покупает облигацию – ценные бумаги государства под определенную ставку и на определенное время. Когда это время исчерпывается, государство должно вернуть человеку деньги. Но не только ту сумму, которую вкладчик инвестировал, а еще и проценты по ставке.

Простыми словами, так украинцы дают деньги государству в кредит, но с ощутимым бонусом для себя после возврата средств. По словам эксперта, доходность от ОВГЗ часто даже выше процентов, которые можно получить по депозиту в банке.

Важно! Доходы от облигаций, то есть проценты, которые человек получит после возврата средств, – не облагаются налогом.

Известно в частности, что военные облигации появились только после 2022 года. Соответственно деньги, которые инвестируют люди, тратят на нужды армии.

В частности Мария Балицкая отмечает, что сейчас процесс покупки военных облигаций максимально упростили. Все можно сделать через Дию.

Дія помогает приобрести облигации у одного из партнеров – банков или лицензированных брокеров. В приложении облигации названы в честь временно оккупированных городов, например: Скадовск, Керчь или Угледар. Такой шаг еще больше усиливает идею, что покупая военную облигацию инвестор приближает освобождение украинских территорий,

– объяснила аналитик.

В то же время на портале Дии тоже можно найти подробное объяснение: на что идут облигации, почему они нужны, какие выгоды и чем военные ОВГЗ отличаются от обычных.

Сколько денег можно получить с военных облигаций?

Просматривать ставки, даты и сроки погашения военных ОВГЗ можно на сайте Министерства финансов. Также там есть процентные ставки доходов, с учетом различных условий по срокам погашения, а также валюты.



Поэтому, если вкладываться в гривневые военные облигации, ставка доходности составляет 15,15 – 17,5%.

Облигации в долларах принесут 3,24 – 4,17% прибыли.

Военные ОВГЗ в евро – 3,24% дохода.

Обратите внимание! Сейчас ОВГЗ в гривнах – наиболее выгодный вариант для инвестиций. Ведь можно получить большие проценты от суммы.

Если учитывать, что максимальный уровень вложений для военных облигаций никак не ограничивают, то можем рассмотреть доходность от инвестиции на конкретном примере.

Когда человек покупает облигации на 100 тысяч гривен под 16% – получит 16 тысяч гривен прибыли. То есть вкладчику возвращают в целом не 100 тысяч, которые он предоставлял, а 116 тысяч (вместе с доходами от ставки). Правда, через определенное время, на который заключили договор об инвестиции.

Что еще известно об облигациях?

В течение марта 2026 года Дональд Трамп, президент США, инвестировал в облигации 51 миллион долларов. Известно, что большинство из вложений были направлены на муниципальные облигации. Также американский президент купил корпоративные облигации из разных сфер. Речь идет об энергетике, технологии, здравоохранение и финансы.

В частности от 2 апреля 2026 года украинские облигации имеют комиссию в 0,2% (через Дию). Хотя раньше процентов за вывод этих средств не было. Отмечается, что такой шаг – это необходимость для покрытия расходов на обработку транзакций.