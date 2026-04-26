Куда инвестирует деньги Трамп?

Эти сделки касались нескольких секторов. Детали передает Reuters со ссылкой на отчетность, обнародованную Управлением по вопросам правительственной этики США в субботу, 25 апреля.

Смотрите также Война "съедает" миллиард долларов в день: сколько США уже потратили на Ближнем Востоке

Большинство раскрытых активов составляли муниципальные облигации, выпущенные штатами, округами, школьными округами и другими организациями, связанными с правительственными учреждениями или государственно-частными партнерствами.

В документах не указаны точные суммы каждой операции, однако известно, что 26 крупнейших транзакций (1 – 5 миллионов долларов) касались преимущественно муниципальных и казначейских облигаций США.

Правда, две из этих сделок связаны с покупкой корпоративных ценных бумаг компаний Weyerhaeuser и General Motors. Также Трамп инвестировал в биржевой фонд, который отслеживает индекс высокодоходных облигаций.

Кроме того, американский президент покупал корпоративные облигации в различных секторах: энергетике, технологиях, здравоохранении и финансовых услугах. Среди эмитентов – Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а также банки с Уолл-стрит Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, вместе с Boeing.

Общая максимальная стоимость приобретенных облигаций во всех классах активов составляет около 161 миллиона долларов.

Интересно! Ранее СМИ сообщали, что украинский президент в 2025 году зарегистрировал две торговые марки – "Зеленский" и "Zelenskyy", которые можно использовать для широкого перечня товаров и услуг, например аксессуаров, пищевых продуктов и тому подобное.

Как Трамп "манипулирует" финансовыми рынками?