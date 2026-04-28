Выпущена новая облигация в Дии: какова ее цена сейчас
Была выпущена новая облигация. Она посвящена Белогорску. Это населенный пункт на территории Крыма, он является административным центром Белогорского района.
Что известно о новой облигации?
Стоимость военной облигации Белогорск сейчас– 1 040 гривен, сообщает Дия.
Заметим, военных ОВГЗ предлагается значительное количество. Эти облигации могут находиться не только в гривне. Также они доступны в валюте, сообщает Минфин.
Какие нюансы по облигации Белогорска важно знать:
- ставка – 15, 5%;
- выплата производится 21 июля 2027 года.
Важно! Как показывает статистика, украинцы купили уже – 25, 2 миллиона облигаций через Дию. Для понимания, это примерно 26,1 миллиарда гривен помощи для украинских защитников.
Как можно сейчас купить облигации:
- откройте Дию;
- далее на главном экране выберите "Военные облигации";
- далее необходимо выбрать облигацию;
- выбрать количество и партнера;
- оплатить.
Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины,
– отмечает Дия.
Интересно! Время погашения отличается, в зависимости от вида облигации.
Что важно знать о военных облигациях?
Облигации помогают Силам обороны. Это важная инвестиция, что не только приносит вам доход. Но и помогает качественно инвестировать в будущее Украины, в частности, экономическую устойчивость страны.
Чтобы приобрести облигации, не нужно проходить сложную процедуру. Достаточно только воспользоваться Дией. Там уже закреплены ваши нужные данные.