В чем суть инициативы Дия для банков?
Дию интегрировали уже 24 украинских банка, сообщает сервис.
Трансформируем банкинг и упрощаем открытие счета для украинцев Ранее открытие банковского счета означало: поход в отделение, бумажные документы или фото паспорта и видеоверификации. Это замедляло процесс и создавало дополнительные барьеры для пользователей. Сегодня этот сценарий меняется,
– указывает Дия.
Где чаще всего используют действие для регистрации:
- РАДОБАНК, МТБ Банк, БИЗБАНК – 100% пользователей;
- Банк Власний рахунок – 90%;
- Асвио Банк – 86%;
- ПУМБ – 80%.
Эта функция реализуется именно благодаря мультишерингу. Пользователь делает 1 клик, далее подтверждает отправку Дия.Подписью. После этого, целый пакет документа почти мгновенно поступает в банк.
Любопытно! В Monobank рекордное время регистрации, благодаря Дии, составляет– 93 секунды.
Бизнес и госучреждения могут интегрировать Дию сейчас. Для этого нужно обратиться непосредственно на портал. Ведь там можно заказать специальную консультацию.
Чтобы интеграция состоялась, необходимо:
- чтобы организация не имела связей с Россией и Белорусью;
- подписать специальный договор;
- а также провести технические настройки, сообщает Дия.
Какие нюансы по интеграции действия важно знать?
В Дии уже зарегистрировано 20 миллионов пользователей. Благодаря этому, подтверждение личности учреждение может получить буквально за несколько секунд.
Согласно Закону Украины, учреждения обязаны принимать все документы из Дии. То есть, граждане могут поставить свою подпись и сделать официальное оформление дистанционно.