В чем суть инициативы Дия для банков?

Дию интегрировали уже 24 украинских банка, сообщает сервис.

Трансформируем банкинг и упрощаем открытие счета для украинцев Ранее открытие банковского счета означало: поход в отделение, бумажные документы или фото паспорта и видеоверификации. Это замедляло процесс и создавало дополнительные барьеры для пользователей. Сегодня этот сценарий меняется,

– указывает Дия.

Где чаще всего используют действие для регистрации:

РАДОБАНК, МТБ Банк, БИЗБАНК – 100% пользователей;

Банк Власний рахунок – 90%;

Асвио Банк – 86%;

ПУМБ – 80%.

Эта функция реализуется именно благодаря мультишерингу. Пользователь делает 1 клик, далее подтверждает отправку Дия.Подписью. После этого, целый пакет документа почти мгновенно поступает в банк.

Любопытно! В Monobank рекордное время регистрации, благодаря Дии, составляет– 93 секунды.

Бизнес и госучреждения могут интегрировать Дию сейчас. Для этого нужно обратиться непосредственно на портал. Ведь там можно заказать специальную консультацию.

Чтобы интеграция состоялась, необходимо:

чтобы организация не имела связей с Россией и Белорусью;

подписать специальный договор;

а также провести технические настройки, сообщает Дия.

Какие нюансы по интеграции действия важно знать?