Как изменятся цены на нефть в 2026 году

Избыток предложения на мировом рынке и геополитическая неопределенность будут способствовать снижению цен на нефть в 2026 году. Такой прогноз в комментариях 24 Каналу озвучили эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев и экономист Иван Ус.

Динамика цен на нефть зависят от многих факторов, одним из которых является баланс спроса и предложения. Избыток сырья на рынке вырос в 2025 году и может продолжить увеличиваться в дальнейшем, что скажется на стоимости.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Сложилась такая ситуация, когда спрос на нефть существенно меньше предложения. Речь идет не только, например, о последнем квартале текущего года. Это и прогноз на четыре квартала 2026 года. И если он оправдается, а предпосылки для него есть, и давно, я думаю, что цена на нефть будет ниже. Bloomberg прогнозировал, что может быть даже около 30 долларов за баррель марки Brent. Я не уверен, что будет именно 30, но может быть до 40.

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что тенденция по перепроизводству нефти сохранится в 2026 году, учитывая намерения ключевых экспортеров наращивать добычу.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований До конца этого года на рынке сформирован избыток предложения на уровне 2,5 – 3 миллионов баррелей в сутки. Поскольку потребляется в мире около 104 миллионов баррелей в сутки, это означает примерно 3% перепроизводства. И это будет происходить и в дальнейшем, поскольку в планах основных экспортеров, среди которых прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и те же Соединенные Штаты, наращивание добычи.

По мнению Геннадия Рябцева, учитывая эту тенденцию, следует ожидать снижения цены на нефть Brent. Значительное влияние на ситуацию на рынке имеет уровень добычи нефти странами ОПЕК+.

По данным Reuters, они договорились увеличить добычу нефти в декабре 2025 года. Речь идет о Саудовской Аравии, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Кувейте, Омане, Казахстане и Алжире. Однако они решили приостановить рост в I квартале 2026 года, опасаясь избытка предложения в будущем.

Интересно! Из-за перепроизводства нефти в мире танкеры начали больше использовать для хранения сырья, что привело к накоплению запасов на море.

По прогнозу Всемирного банка, избыток предложения на рынке нефти в 2026 году может вырасти до 65% выше последнего максимума в 2020 году. Цена же на нефть Brent ожидаемо снизится и в среднем составит 60 долларов США за баррель.

Как прогнозировал американский банк JPMorgan, цены на нефть Brent в 2026 году будут находиться на уровне 58 долларов за баррель. Однако из-за избытка предложения на рынке и в случае нежелания производителей сокращать добычу возможно падение цены до 30 долларов за баррель до конца 2027 года.

Как геополитика влияет на ситуацию на рынке нефти

Экономист Иван Ус говорит, что при прогнозировании изменений на рынке нефти нужно учитывать политический компонент, ведь от него зависит соотношение сил между основными игроками.

Когда мы анализируем рынок нефти, мы не можем не учитывать гипотетических изменений в Венесуэле. Она стала такой важной, потому что находится на первом месте в мире по объему разведанных запасов нефти. У нее больше нефти, чем у Саудовской Аравии. Но из-за того, что они в свое время рассорились с американцами, нефтесервисные компании США вышли из Венесуэлы. Как следствие, страна не может в достаточном объеме добывать нефть, которая у нее есть, – объясняет эксперт.

Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой вышли на новый уровень напряженности после прихода Дональда Трампа на второй срок. Есть все признаки того, что США готовят вторжение в Венесуэлу.

В частности, осенью Дональд Трамп заявил, что США начнут наземную операцию против наркокартелей в Венесуэле, которые приравняли к террористическим организациям, а в декабре объявил полную блокаду для нефтяных танкеров страны.

По мнению Ивана Уса, смена власти в результате этого противостояния в Венесуэле может способствовать сценарию со значительным снижением цены на Brent.

Если в Венесуэле такое случится, это вернет в игру страну с крупнейшими разведанными запасами нефти в мире, и это действительно открывает все дороги к тем самым 30 долларам за баррель, о которых писал Bloomberg, – резюмирует экономист.

Политическая и экономическая неопределенность является одним из факторов сдерживания снижения цен на нефть. Трейдеры и инвесторы закладывают в котировки так называемую премию за риск, опасаясь потенциального нарушения поставок из-за конфликтов, санкций или непредсказуемых решений ключевых игроков рынка.

Теоретически нефть стоила бы и сейчас достаточно низко. Но мы знаем, что есть проблемы, связанные с общеэкономической неопределенностью, а она вызвана непонятными действиями американской администрации, которая фактически дестабилизирует все сырьевые и валютные фондовые рынки тем, что Соединенные Штаты не имеют сформированной экономической политики. И эти хаотичные действия, безответственные заявления президента Трампа в том числе, и сдерживают снижение стоимости сырьевых товаров, не только нефти, – говорит Геннадий Рябцев.

Что ждет российскую нефтяную отрасль

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, к середине 2026 года Россия может потерять значительную часть мирового рынка нефти вследствие перепроизводства и снижения цен.

В Российской Федерации себестоимость подъема единицы углеводородов превышает 25 долларов за баррель. А с учетом того, что этот баррель нужно еще довести до порта, транспортировать иногда на тысячи километров, а потом еще и перевезти к потребителю морским путем, потому что трубопроводных маршрутов сейчас не применяют из-за потери европейского рынка. Точка безубыточности для РФ находится примерно на уровне 40 – 45 долларов за баррель, – говорит эксперт.

Геннадий Рябцев добавляет, что именно в случае удешевления нефти (Urals) на рынке санкции против России сработают лучше, ведь без низких цен они действуют очень ограниченно.

Эксперт Иван Ус замечает, что российской нефтяной отрасли вредит выход нефтесервисных компаний США в 2022 году (что означает потерю доступа к технологиям), а также крепкий рубль, который удерживают по политическим соображениям.

Это абсолютно подрывает возможности экспортеров нефти и металлов, то есть двух основных направлений российской экономики. Сейчас о банкротстве в нефтяной отрасли речи не было, а в металлургии уже говорят, что, не исключено, предприятия будут закрываться, потому что при действующем курсе им просто нет возможности существовать, – подытоживает эксперт.

Какова стоимость нефти на мировом рынке?

По состоянию на вторую половину дня 26 декабря цены на нефть эталонных марок находились на уровне:

Нефть Brent торговалась по 61,67 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 57,93 доллара за баррель.

Российская Urals – 51,91 доллара за баррель (данные от 24 декабря).

Важно! Цены на нефть сейчас направляются к самому стремительному годовому падению с 2020 года. Стоимость Brent снизилась на 17% по сравнению с зафиксированными во время окончательного закрытия 2024 года ценами.