Официальный Будапешт намерен завершить переговоры с ЕС до конца ноября. Тибор Наврачич добавил, что Венгрия уже ответила на вопросы блока и планирует поехать в Брюссель для переговоров с представителями ЕС.

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Венгрия может получить деньги от ЕС

Венгерский переговорный заявил, что их цель завершить процесс переговоров по процедуре выдвижения условий. Наврачич подметил, что в случае удержания средств Венгрия сможет оперативно начать проекты, поддерживающие и финансирующие ЕС на 2021 – 2027 годы.

Тогда чиновники ЕС сообщили, что в октябре Брюссель действительно рассматривает возможность размораживания. Венгрии части из пакета на 22 миллиарда евро для экономического развития Эти средства заблокировали из-за проблем с верховенством права в стране. Серьезным шагом для получения этих средств стало принятие законов о независимости судебной системы в Венгрии, принятых этим летом. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает вероятность передачи Венгрии 13 миллиардов евро.

Важно! В Евросоюзе, таким образом, стремятся получить от Будапешта согласие на выделение финансовой помощи Киеву и начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС. Напомним, что Венгрия недавно предложила разделить транш для Украины на 50 миллиардов евро.

С другой стороны, этот транш даст импульс для экономики Венгрии, которая пытается оправиться от ряда серьезных вызовов: продолжительной рецессии, рекордной инфляции в ЕС и стремительного спада уровня потребления.