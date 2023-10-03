Напомним, что речь идет о сумме в размере 13 миллиардов евро. Дело в том, что официальный Брюссель заблокировал в декабре прошлого года 22 миллиарда евро из-за проблем с верховенством права и соблюдением прав человека. Также Венгрия не поддерживала предоставление финансовой помощи Украине.

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Венгрия может получить 13 млрд евро от ЕС

Источники сообщают, что таким образом Еврокомиссия стремится добиться сразу двух целей. Во-первых, увеличить бюджет блока до 66 миллиардов евро. Во-вторых, обеспечить издание финансовой помощи Украине. Речь идет о сумме в размере 50 миллиардов евро, которые предусмотрены четыре года.

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Предоставление этих средств может свидетельствовать о победе для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик ранее заявлял, что не согласится с увеличением бюджета ЕС к восстановлению доступа Венгрии к нему.

Известно, что в мае Венгрия начала проводить судебные реформы. Это было одно из требований официального Брюсселя для разблокирования вышеупомянутых 13 миллиардов евро. Спикер Еврокомиссии добавил, что в конце сентября правительство Венгрии получило запрос на разъяснение некоторых деталей относительно реформ. По его словам, комиссия продолжит свою оценку ситуации, получив ответы от венгерской стороны.