Об этом рассказали лица, которые знают этот вопрос. Добавляют, что Венгрия предложила ЕС пересмотреть план предоставления финансовой помощи для Украины еще на прошлой неделе.

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Венгрия предлагает разделить помощь для Украины

В Будапеште считают, что сейчас Украине достаточно согласовать помощь на 25 миллиардов евро. В текущем плане ЕС ставит целью выделить украинцам 50 миллиардов евро сроком три года. Однако в Венгрии стремятся, чтобы Евросоюз "на полпути" оценил, когда официальному Киеву можно будет выделить еще 25 миллиардов евро. Мол, все будет зависеть от потребностей.

К теме! В ЕС вообще существует пространный консенсус по поддержке Украины. Однако венгерское правительство, имеющее достаточно дружеские отношения с Кремлем, стало достаточно сложным партнером.

Напомним, что существует возможность, что Еврокомиссия до ноября разблокирует транш в 13 миллиардов евро для Венгрии. Таким образом, блок планирует заручиться поддержкой Виктора Орбана по увеличению бюджета ЕС и выделению финансовой помощи для Украины.

Также следует напомнить, что НАПК приняло решение об исключении венгерского банка из списка международных спонсоров войны против Украины. Речь идет об одном из лидеров банковского сектора в Венгрии – OTP Bank. Этому предшествовали несколько дней интенсивных переговоров.