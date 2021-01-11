На понедельник, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро по 11 января

Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 11 января, 1 доллар стоит 28 гривен 28 копеек, что на 12 копеек меньше, чем в среду, 6 января.

Обратите внимание Обесценится ли гривна до 30 за доллар: прогноз на 2021

Евро наоборот выросло в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 91 копейку, что на 6 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 6 января.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,24 – 28,26 гривны;

евро – 34,78 – 34,80 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар: покупка – 28,26 гривны, продажа – 28,45 гривны;

евро: покупка – 34,40 гривны, продажа – 34,83 ​​гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.