В декабре украинцы купили рекордное количество валюты: известна цифра
В декабре 2020 года украинцы купили 1,71 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем за весь год.
Такая сумма на 18,3% больше, чем в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные finclub.
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Почему население больше покупало валюту
Несмотря на то, что объем продажи валюты вырос до рекордных 1,62 миллиарда доллара, сальдо торгов было положительным – чистая покупка валюты составила 85 миллионов долларов. Поэтому в декабре, как и в ноябре, население покупало больше валюты, чем продавало.
Продажа и покупка валюты в 2020 году
- В целом в прошлом году украинцы купили 14,85 миллиарда долларов.
- Продали банкам и финансовым учреждениям 15,95 миллиарда долларов.
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