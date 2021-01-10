В декабре 2020 года украинцы купили 1,71 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем за весь год.

Такая сумма на 18,3% больше, чем в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные finclub.

К теме Будут ли в Украине проблемы с курсом гривны в 2021 году: прогноз "Слуги народа"

Почему население больше покупало валюту

Несмотря на то, что объем продажи валюты вырос до рекордных 1,62 миллиарда доллара, сальдо торгов было положительным – чистая покупка валюты составила 85 миллионов долларов. Поэтому в декабре, как и в ноябре, население покупало больше валюты, чем продавало.

Продажа и покупка валюты в 2020 году

В целом в прошлом году украинцы купили 14,85 миллиарда долларов.

Продали банкам и финансовым учреждениям 15,95 миллиарда долларов.

Справка. По состоянию на 10 января 1 доллар в Украине стоит 28,40 гривен. Евро остановилось на отметке 34,84 гривны.