Музей денег Национального банка Украины – не просто коллекция артефактов из металла и бумаги. Это настоящая летопись, где каждая монета или банкнота хранит историю государства. Они отражают изменения в политике, культуре, знают историю войн, экономики и даже моды.

Здесь видно, как деньги становились своеобразным "паспортом эпохи": от античных денариев и казацких шелягов до современной гривны, ставшей символом независимости Украины. Каждый экспонат – это больше, чем номинал. Это история ценностей своего времени, геополитических союзов и выборов, которые делала страна на разных этапах развития.

24 Канал пообщался с доктором исторических наук, старшим хранителем фондов Музея НБУ Андреем Бойко-Гагариным, чтобы узнать, почему монеты всегда были символом государственности, как в них отразились античные торговые связи и как они прошли испытания войнами и независимостью Украины.

Монеты-символы эпохи и "золотая квартира": что можно увидеть только в Музее денег НБУ?

В фондах Музея денег НБУ хранится немалое количество предметов. Это не просто монеты или банкноты, а настоящие исторические сокровища: от античных образцов до современных монет, сопоставимых по стоимости с "золотой квартирой".

Каждый из них – молчаливый свидетель своей эпохи, который рассказывает о войнах, государственности и символах, сформировавших нацию.

Андрей Бойко-Гагарин Доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея НБУ Монета – это не просто кусок металла. Она может рассказать, кто правил в то время, какую имел власть и статус, что надевал и даже какую прическу носил. Это месседж из прошлого.

"Зеленое удостоверение" – документ, который мог стать приговором

В частности, в коллекции Музея есть вещи, которых не встретишь больше нигде в мире. Здесь хранится "зеленое удостоверение", или "удостоверение отбора" времен Второй мировой войны – документ, который выдавали при обмене советских рублей на рейхскарбованцы, или карбованцы Центрального эмиссионного банка "Украина".

Так называемое удостоверение отбора, или, как его тогда называли, зеленое удостоверение / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Обратите внимание! По сей день в мире известно лишь несколько таких аутентичных экземпляров и несколько копий утраченных образцов.

Так называемое зеленое удостоверение появилось в 40-х годах, когда нацистская оккупационная власть проводила обмен денег. Советские рубли меняли на деньги Рейхскомиссариата Украина. Разрешалось обменять только 300 рублей, а большие суммы записывали в специальную справку, которую вручали человеку,

– рассказывает историк.

Андрей Бойко-Гагарин объясняет, что эти справки фактически становились "билетом в один конец": людей с такими удостоверениями нередко депортировали, или же они полностью теряли свои сбережения. Именно поэтому большинство документов не сохранилось. Сейчас известно лишь около десяти экземпляров в мире, и один из них принадлежит коллекции Музею денег НБУ.

Интересно! Уникальность экспоната еще и в том, что музей НБУ передал его копию в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне: она напоминает, как деньги превратились в средство давления и оккупационной политики.

"Альтернативная история" украинских гривен

В 1990-х годах, когда Украина готовилась к введению собственной валюты, ее банкноты печатали за рубежом. Так, первые банкноты напечатали в Канаде. Кроме того, 50 и 100 гривен также напечатали на Мальте.

Гравюра портрета банкноты 50 гривен по эскизам Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Гравюра портрета банкноты 100 гривен по эскизам Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Также в коллекции музея хранятся уникальные неразрезанные листы гривен образца 1992 года, которые официально ввели в обращение только в 1996-м. Но 50 и 100 гривен канадского производства – красного и зеленого цвета – так и не попали в обращение.

У нас есть неразрезанные листы этих купюр. Это два уникальных предмета, которые никогда не попали в оборот. Они остались в фондах как свидетельство той сложной истории создания гривны,

– объясняет ученый.

Эти листы демонстрируют, что на старте независимости Украина искала технические возможности для печати собственных денег в мире, ведь собственные мощности еще не были развернуты. Они также являются доказательством того, насколько тернистым был путь гривны к стабильной национальной валюте.

Монета ценой квартиры в Киеве

Среди особых экспонатов – золотая монета весом полкилограмма, выпущенная к чемпионату по футболу "Евро-2012": на момент чеканки она стоила более 350 тысяч гривен, а сегодня только стоимость драгоценного металла в ней превышает 50 тысяч долларов США.

Монета номиналом 500 гривен к "Евро-2012" / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Коллекционная стоимость определяется рынком – через соотношение спроса и предложения, поэтому предугадать ее сложно. Нацбанк этим не занимается, ведь для нас главное – стоимость металла, из которого сделана монета, а также степень редкости и состояние сохранности, не менее важным является провенанс – отношение предмета к известным историческим фигурам и событиям,

– рассказывает историк.

Монета не уникальна в мире – Нацбанк выпустил в обращение определенный тираж (чуть более 100 штук), которые разошлись среди коллекционеров: ее стоимость сегодня может быть соизмеримой с ценой квартиры в Киеве.

Мы часто говорим, что эта монета, как недвижимость в миниатюре. Это не просто слиток золота, а памятник нумизматики, который имеет и коллекционную, и культурную ценность, и инвестиционную привлекательность,

– заключает эксперт.

Поэтому эти три экспоната олицетворяют целые эпохи: "зеленое свидетельство" со времен оккупации стало символом принуждения и потери; "канадские" листы – свидетельством становления независимой Украины и ее валюты; а монета, сопоставимая по стоимости с "золотой квартирой", демонстрирует современную силу и престиж украинских денег.

Как деньги рассказывают историю государства?

Деньги – это не только средство обмена, но и своеобразная летопись государства. Каждая монета или банкнота хранит символы своего времени: от власти и границ до экономических кризисов и военных катастроф.

Как выглядят монеты в Музее денег НБУ / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

В Музее денег отмечают: денежные знаки можно читать, как исторические документы. Они рассказывают о том, каким было государство, какие испытания проходило и какие ценности стремилось запечатлеть в памяти следующих поколений.

Первые символы государственности

Еще во времена Древней Руси наше государство было интегрировано в глобальную экономику. В обращении одновременно находились как местные деньги, так и монеты из других частей света. Серебряники великого князя Владимира Святославича находились в обращении вместе с арабскими дирхамами, европейскими денариями и пенни и византийскими солидами, милиарисиями и фоллисами.

У нас постоянно циркулировала мировая монета. Это римские денарии, впоследствии арабские дирхамы и византийские солиды, еще позже – европейские дукаты и талеры. И это доказывает: украинцы издавна умели пользоваться, если современным языком – валютой первого порядка,

– объясняет Андрей Бойко-Гагарин.

Коллекция музея начинается с древнейших денег, которые чеканились на территории Украины:

Архаичные дельфины из Ольвии – монеты-амулеты, посвященные богу Аполлону. Они символизировали богатство и одновременно имели сакральное значение, их приносили в храм как пожертвование, а также они могли выполнять и функцию обмена, известно также их обнаружение в захоронениях.

монеты Тиры (современного Белгорода-Днестровского в Одесской области) – чрезвычайно редкие и еще мало изучены.

золотые статеры боспорских царей: на них сочетаются образы местных правителей и римских императоров, что свидетельствует о культурном и политическом синтезе.

Несколько монет античного времени: Медуза Горгона и Орел-дельфин / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Но настоящей жемчужиной коллекции остаются сребреники великого князя Владимира Святославича. Это первые монеты с трезубцем – княжеским родовым знаком, который впоследствии станет государственным гербом Украины. Благодаря этим монетам ученые воссоздают даже внешность князя.

Серебряная гривна Киевской Руси / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

На монетах мы видим князя в мантии, украшенной вышитой золотой нитью, в обуви с каблуком – как символом власти. Его изображение несет больше информации, чем любая летопись,

– рассказывает ученый.

Сребреники. Великое княжество Киевское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Сребреники. Великое княжество Киевское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Когда впервые появился трезубец на монетах Трезубец появился на украинских землях еще до чеканки сребреников: его наносили острым предметом на арабских дирхамах, которые носили как патриотические медальоны. Это еще раз подтверждает, что денежные знаки были не только экономическим инструментом, но и носителями идентичности и символов государственности.

Одна монета может переписать всю историю

Иногда даже небольшой обломок монеты может стать сенсацией. Так было с находкой монеты Болеслава II, польского короля XI века. Крестьянин случайно нашел ее в земле и передал в музей.

Все монеты можно посмотреть в Музее денег НБУ / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Монета оказалась уникальным свидетельством похода Болеслава на Киев, хотя без зафиксированного провенанса она бы не составляла такой весомой ценности, ведь аналогичные монеты известны в коллекциях музеев Польши.

Упомянутый кусок металла может дать столько информации, что изменит представление о целой эпохе,

– подчеркивает Бойко-Гагарин.

Так же важны арабские дирхамы, которые попадали на наши земли. На них люди вырезали символы: кресты или княжеские знаки Рюриковичей. Это были своеобразные "медальоны лояльности", или "патриотические медальоны".

В Украине знали "доллар" еще в XVII веке

Монеты всегда были не только денежным инструментом, но и признаком силы и независимости правителя. В XIV–XV веках чеканка собственных монет в Белзе и Львове в Галичине, а также Смотриче на Подолье имела целью не просто обеспечить местную торговлю, но и закрепить авторитет князей.

Важно! Без собственной монеты ни одно княжество не могло гарантировать стабильности рынка и контролировать экономические процессы.

Сегодня в коллекции Музея денег НБУ хранится:

настоящая уникальность – медная монета княжества Белз времен правления князя Юрия Наримунтовича (XIV век), единственный известный образец такой монеты в Украине;

рядом с ней – монеты Киевского княжества, отчеканенные от имени Владимира Ольгердовича, а также монета Подольского княжества времен князя Константина Кориатовича, – эти князья чеканили деньги во Львове и на Подолье, формируя собственную денежную систему.

Монета Владимира Ольгердовича. Великое княжество Литовское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Но наиболее интригующей является коллекция иностранных монет, которые попадали на наши земли благодаря активной торговле и военным походам. Среди них испанские реалы с мальтийской чеканкой.

Обратите внимание! Именно такие реалы, или песо или "макукины" впоследствии стали прототипом современного американского доллара. И такие монеты, и даже их подделки, в ущерб денежному обращению известны в кладах, которые находили на территории Украины.

Получается, что украинские казаки знали "доллар" еще в XVII веке. А мы думаем, что он появился у нас только в 1991 году,

– с улыбкой замечает историк Андрей Бойко-Гагарин.

Не менее впечатляет и мультивалютность тогдашней Украины. На наших землях одновременно ходили монеты Венгрии, Крымского ханства, Османской империи, Речи Посполитой, Брандендурга-Пруссии, Австрии и Московии, а также малоизвестных широкой общественности Курляндии, Дубровника и Трансильвании.

Платиновая монета. Российская империя, 3 рубля серебром 1842 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Многообразие золотой монеты еще шире, в эпоху позднего Средневековья в находках Украины известны даже золотые могуры Индии. Это создавало своеобразный "рынок валют", где соотношение курсов определяло, кто на самом деле контролировал регион.

Как родилась современная украинская гривна?

Период Украинской Революции (1917 – 1921 годов) стал одним из самых ярких в денежной истории. Именно тогда, 1 марта 1918 года, приняли закон "О денежной единице, чеканке монеты и печати государственных кредитных бумаг", что закрепил гривну как национальную денежную единицу, отметив также, что она делится на 100 шагов.

2 гривны 1918 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Однако это была эпоха, когда экономика работала по военным правилам: из-за недостатка металла правительство вынуждено было печатать деньги экстренного характера – разменные марки (шаги).

Шаги – разменные марки / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Нестандартным решением было ввести в обращение даже отрезанные купоны от государственных облигаций, нескольким банкам в Каменце-Подольском и Житомире позволили отрезать купоны, и по всей территории Украины использовали их как мелкие деньги.

Шаги. Купон билета Государственного Казначейства 1 гривна 80 шагов / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Это не те представления об экономике, которые мы имеем сегодня. Тогда все было проще: идешь в поход – должен быстро напечатать деньги для войска,

– объясняет историк Андрей Бойко-Гагарин.

Интересно, что даже такие временные "бегущие" купоны имели реальную ценность: их даже подделывали, что свидетельствовало о доверии к деньгам УНР. Тогда же появились и самые большие номиналы в истории украинских денег: банкноты в 1 000 и 2 000 гривен, которые должны были заменить обесцененные российские рубли Временного правительства.

1000 гривен 1918 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

2000 гривен 1918 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Деньги в СССР: между идеологией и дефицитом

Советский период – один из самых показательных в коллекции Музея денег. В те времена деньги превратились не только в средство обращения, но и в элемент идеологии. На банкнотах изображали рабочих, крестьян, красноармейцев, то есть символы "нового" советского государства: это должно было подчеркивать могущество и его "народность".

Однако, по словам Андрея Бойко-Гагарина, в реальной жизни советские деньги часто теряли свою ценность из-за дефицита товаров и регулярных денежных реформ.

В СССР деньги не всегда выполняли свои функции. Люди могли иметь полные карманы банкнот – так называемых казначейских билетов и билетов Госбанка, но не иметь что на них купить,

– напоминает ученый.

Советские банкноты, которые хранятся в фондах Музея, скорее, являются напоминанием о том, что деньги могут быть не только экономическим, но и политическим инструментом. Они демонстрируют, как тоталитарное государство пыталось запечатлеть свою идеологию даже в мелких деталях: цветах, портретах и символах на банкнотах.

Купоны. Украинская ССР, карточка на получение товара, июнь 1991 года, город Константиновка / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Интересно! Советские банкноты мировые рекордсмены по количеству использованных языков для лозунгов, это свидетельство желания распространить коммунистическую идеологию на весь мир.

Как гривна стала "независимой"

Именно к этому символу Украина вернулась после провозглашения независимости в 1991 году. Собственная валюта стала ключевым шагом на пути экономического самоутверждения:

еще в 1990 году был утвержден дизайн современной гривны, но напечатать ее в Украине тогда еще не могли, ведь полиграфическая база для изготовления денег только создавалась. Поэтому первые серии изготовили за рубежом, в частности основную партию банкнот гривны – в Канаде, а номиналы побольше – на Мальте.

только в сентябре 1996 года гривна официально заменила украинские купонокарбованцы и стала единственным законным платежным средством в Украине.

Купоны. Украина 1 купон карбованец 1991 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Для многих украинцев этот момент стал ощутимым символом новой эпохи: страна получила не только независимость, но и полноценный финансовый атрибут государственности.

Гривна – это символ. Она показала, что Украина не просто имеет территорию и власть, но и способна контролировать собственное финансовое пространство,

– подчеркивает Андрей Бойко-Гагарин.

Купоны. Украина 1 000 000 украинских карбованцев 1995 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Таким образом, украинская гривна родилась не на пустом месте: за ней стоит многовековая традиция, опыт аничных, средневековых и казацких денежных рынков, валютное многоголосие и горькие уроки военных кризисов. Сегодня она стала не только платежным средством, но и одним из самых мощных символов независимой Украины.

Сколько стоили деньги тогда и сейчас?

Исторические деньги всегда интересно сравнивать не только по дизайну или символике, но и по реальной покупательной способности. Ведь монета или банкнота ценны не только как артефакт, но и как индикатор того, что можно было приобрести за них в определенную эпоху:

сребреник великого князя Владимира Святославича содержал около 4,5 грамма серебра. Если перевести это на современную стоимость серебра (примерно 1 доллар США за грамм металла), то стоимость такого "металлического эквивалента" составит около 180 гривен. Но для X века эта монета имела совсем другой смысл: за нее можно было купить несколько килограммов зерна или одежду, то есть фактически она соответствовала дневному бюджету семьи.

карбованец времен УНР: в 1918 – 1920-х годах стремительно обесценивался, но в первые месяцы обращения его покупательная способность была сопоставима с несколькими современными сотнями гривен. В военных условиях "шаги" или купоны могли быть единственным средством расчета даже за базовые продукты. Андрей Бойко-Гагарин подсчитал, что дневная порция борща на семью обходилась в 1918 году в 8 гривен 28 шагов.

советские пореформенные 10 рублей 1960-х годов: за них можно было купить, например, около 20 батонов белого хлеба или несколько килограммов мяса (телятины или свинины). В современных ценах это ориентировочно 300 – 400 гривен. Но важно, что в СССР дефицит делал деньги условным ресурсом: человек мог иметь рубли, но не иметь товара, который можно было на них приобрести, что заставляло тратить больше денег, покупая товар у спекулянтов или прибегая к ряду коррупционных схем.

