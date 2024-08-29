Какая валюта самая сильная в мире

По состоянию на 2024 год сильнейшей валютой в мире признают кувейтский динар. Это официальная валюта Кувейта., расположенная между Саудовской Аравией и Ираком. Эта страна является одним из ключевых экспортеров нефти в мире. За один кувейтский динар можно купить 3, 25 долларов США.

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В тройку лидеров рейтинга сильнейших валют мира входят бахрейнский динар и оманский риал. И Бахрейн, и Оман играют ключевые роли в мире благодаря экспорту нефти и газа. За один бахрейнский динар можно купить 2, 65 доллара, тогда как за один оманский риал– 2, 60 долларов США.

К теме! Первую пятерку закрывают иорданский динар и британский фунт. Напомним, что в конце августа фунт стерлингов подорожал до пикового уровня более 2 лет.

В то время как всемирно известные евро и доллар США также входят в этот рейтинг, занимая 9 и 10 ступеней соответственно. Напомним, что евро– это официальная валюта в 20 странах, входящие в Еврозону, а также несколько стран вне ЕС, имеющие особые договоренности с блоком. При этом в составе Евросоюза есть шесть стран., какие до сих пор не перешли на евро.

В то же время роль доллара в мире определяется статусом США., как величайшей экономики мира. Кроме того, сильные позиции доллар удерживает благодаря тому, что это основная резервная валюта мира. К тому же американский доллар– это самая популярная валюта в мире.

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