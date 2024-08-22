В каких странах используют евро

На сегодня евро – это официальная валюта это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза. Эти страны формируют Еврозону, где евро является национальной валютой и единственным законным платежным средством. Евро ввели в 1999 году на замену экю. В обращение единую валюту стран Еврозоны ввели в 2002 году.

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Перечень стран ЕС, где евро официальная валюта:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Кипр
  4. Хорватия
  5. Эстония
  6. Финляндия
  7. Франция
  8. Германия
  9. Греция
  10. Ирландия
  11. Италия
  12. Латвия
  13. Литва
  14. Люксембург
  15. Мальта
  16. Нидерланды
  17. Португалия
  18. Словакия
  19. Словения
  20. Испания.

Кроме того, в 2025 году переход на евро планируют в Болгарии, где сейчас национальная валюта – это лев. Соответствующее решение приняли местные законодатели. Отмечают, что центральный банк Болгарии будет проводить обмен банкнот и монет в неограниченном количестве по официальному курсу. Тогда как Венгрия, Польша, Швеция, Дания, Чехия и Румыния сохранили свои национальные валюты даже несмотря на то, что они являются членами Европейского Союза.

Сейчас евро – это одна из самых стабильных и популярных валют в мире.

Кроме стран Евросоюза евро также используют Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Эти страны имеют официальные соглашения с ЕС, согласно которым они могли перейти на единую валюту имели право для выпуска собственных монет. В одностороннем порядке евро ввели Черногория и Косово.